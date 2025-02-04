04 февраля 2025

Аналитики Центробанка заявили, что рост цен в России не замедляется

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В ЦБ указали на необходимость поддержания жесткой ДКП
В ЦБ указали на необходимость поддержания жесткой ДКП Фото:

Центральный банк (ЦБ) России отметил отсутствие признаков устойчивого замедления роста цен, несмотря на воздействие разовых факторов в начале января. Об этом говорится в бюллетене ЦБ «О чем говорят тренды».

«В начале января рост цен остался высоким. Хотя значительное влияние на динамику цен оказали разовые факторы, признаки перехода к устойчивому замедлению роста цен пока отсутствуют», — указывается в документе.

По данным аналитиков ЦБ, устойчивые компоненты все больше способствуют высоким темпам инфляции. Отмечается, что повышенная потребительская активность и усиление влияния спроса требуют поддержания строгих денежно-кредитных условий для снижения уровня инфляции на длительный период.

В декабре ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%. На данный момент этот показатель является для России одним из рекордных. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что жесткая денежно-кредитная политика необходима для снижения инфляции, пишет RT.

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Центральный банк (ЦБ) России отметил отсутствие признаков устойчивого замедления роста цен, несмотря на воздействие разовых факторов в начале января. Об этом говорится в бюллетене ЦБ «О чем говорят тренды». «В начале января рост цен остался высоким. Хотя значительное влияние на динамику цен оказали разовые факторы, признаки перехода к устойчивому замедлению роста цен пока отсутствуют», — указывается в документе. По данным аналитиков ЦБ, устойчивые компоненты все больше способствуют высоким темпам инфляции. Отмечается, что повышенная потребительская активность и усиление влияния спроса требуют поддержания строгих денежно-кредитных условий для снижения уровня инфляции на длительный период. В декабре ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%. На данный момент этот показатель является для России одним из рекордных. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что жесткая денежно-кредитная политика необходима для снижения инфляции, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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