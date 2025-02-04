Аналитики Центробанка заявили, что рост цен в России не замедляется

Центральный банк (ЦБ) России отметил отсутствие признаков устойчивого замедления роста цен, несмотря на воздействие разовых факторов в начале января. Об этом говорится в бюллетене ЦБ «О чем говорят тренды».
«В начале января рост цен остался высоким. Хотя значительное влияние на динамику цен оказали разовые факторы, признаки перехода к устойчивому замедлению роста цен пока отсутствуют», — указывается в документе.
По данным аналитиков ЦБ, устойчивые компоненты все больше способствуют высоким темпам инфляции. Отмечается, что повышенная потребительская активность и усиление влияния спроса требуют поддержания строгих денежно-кредитных условий для снижения уровня инфляции на длительный период.
В декабре ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%. На данный момент этот показатель является для России одним из рекордных. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что жесткая денежно-кредитная политика необходима для снижения инфляции, пишет RT.
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