Айти-специалисты предупредили об опасности нейросети DeepSeek

Последствия утечки данных из базы китайской компании DeepSeek будут зависеть от того, передавал ли пользователь чат-боту конфиденциальную или рабочую информацию. Эксперты Национальной технологической инициативы (НТИ) предупредили россиян о рисках, связанных с этим.
«Для большинства из нас последствия утечки данных зависят от того, чем мы делились с нейросетью. Если вы обсуждали с чат-ботом что-то повседневное — например рецепты, идеи для отпуска или абстрактные вопросы, — то переживать особо не о чем. Но если в чатах фигурировали личные данные, рабочие проекты или конфиденциальная информация, риски становятся гораздо серьезнее», — заявил РИА Новости технический эксперт ИТ-интегратора «Телеком биржа», эксперт рынка НТИ SafeNet Евгений Пудовкин.
Языковая модель DeepSeek V3 — продукт с открытым исходным кодом, который представляет собой значительный прорыв в технологии искусственного интеллекта. Модель оснащена 671 миллиардом параметров и обучена на основе 14,8 триллиона токенов, что позволяет ей эффективно справляться с широким спектром задач, включая анализ текстов и программирование.
По словам эксперта, утечка личных данных может быть использована злоумышленниками для создания персонализированных схем обмана. Например, если в чатах упоминались увлечения, имена друзей или места работы, это может стать основой для фишинговых писем или звонков.
Отдельно подчеркиваются риски для компаний, сотрудники которых использовали DeepSeek для рабочих задач. Утечка рабочих материалов, паролей или финансовых данных может привести к серьезным последствиям. «Неудивительно, что сейчас многие компании прямо запрещают использовать искусственный интеллект для решения служебных задач», — заявил директор по продуктам Servicepipe, эксперт рынка НТИ SafeNet Михаил Хлебунов.
Ранее исследовательская группа компании Wiz Research обнаружила открытый сервер DeepSeek, содержащий более миллиона записей, включая истории чатов и конфиденциальную информацию. По информации представителей DeepSeek, все данные были удалены в течение часа.
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