«Единая Россия» поможет ускорить поставки техники в зону СВО

05 февраля 2025 в 05:33 Размер текста - 17 +

Поставку комплектующих и деталей для военной техники намерены ускорить Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU Партия «Единая Россия» анонсировала запуск акселератора проектов специального и двойного назначения, который будет реализован совместно с фондами «Центр беспилотных систем и технологий» (ЦБСТ) и «Эра». Основная цель инициативы — ускорение поставок техники в зону СВО и поддержка российских производителей. Об этом сообщил глава центрального исполкома партии Александр Сидякин. «Все началось с беспилотников. Идея заключалась в том, чтобы создать структуру, которая будет поддерживать российских производителей, чтобы в этой сфере мы могли обеспечивать импортозамещение. Целевой аудиторией акселератора являются малые и средние предприниматели, стартапы, а также отдельные научные и инженерные группы. Прием заявок объявлен 23 февраля», — цитирует Сидякина « Коммерсант ». В рамках акселератора планируется развивать, в частности, беспилотные технологии, 3D-печать, искусственный интеллект и компьютерное зрение. Сейчас ЦБСТ объединяет 250 резидентов. Как сообщало URA.RU ранее, уже создан специальный маркетплейс, где военнослужащие могут приобретать БПЛА, а также отдельные компоненты для их производства и ремонта. Система начала работать в конце 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Партия «Единая Россия» анонсировала запуск акселератора проектов специального и двойного назначения, который будет реализован совместно с фондами «Центр беспилотных систем и технологий» (ЦБСТ) и «Эра». Основная цель инициативы — ускорение поставок техники в зону СВО и поддержка российских производителей. Об этом сообщил глава центрального исполкома партии Александр Сидякин. «Все началось с беспилотников. Идея заключалась в том, чтобы создать структуру, которая будет поддерживать российских производителей, чтобы в этой сфере мы могли обеспечивать импортозамещение. Целевой аудиторией акселератора являются малые и средние предприниматели, стартапы, а также отдельные научные и инженерные группы. Прием заявок объявлен 23 февраля», — цитирует Сидякина «Коммерсант». В рамках акселератора планируется развивать, в частности, беспилотные технологии, 3D-печать, искусственный интеллект и компьютерное зрение. Сейчас ЦБСТ объединяет 250 резидентов. Как сообщало URA.RU ранее, уже создан специальный маркетплейс, где военнослужащие могут приобретать БПЛА, а также отдельные компоненты для их производства и ремонта. Система начала работать в конце 2024 года.