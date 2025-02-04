04 февраля 2025

«Единая Россия» поможет ускорить поставки техники в зону СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Научно-производственный центр "Самара", г. Тольятти, квадрокоптер, винт, беспилотник, пропеллер
Поставку комплектующих и деталей для военной техники намерены ускорить Фото:

Партия «Единая Россия» анонсировала запуск акселератора проектов специального и двойного назначения, который будет реализован совместно с фондами «Центр беспилотных систем и технологий» (ЦБСТ) и «Эра». Основная цель инициативы — ускорение поставок техники в зону СВО и поддержка российских производителей. Об этом сообщил глава центрального исполкома партии Александр Сидякин.

«Все началось с беспилотников. Идея заключалась в том, чтобы создать структуру, которая будет поддерживать российских производителей, чтобы в этой сфере мы могли обеспечивать импортозамещение. Целевой аудиторией акселератора являются малые и средние предприниматели, стартапы, а также отдельные научные и инженерные группы. Прием заявок объявлен 23 февраля», — цитирует Сидякина «Коммерсант».

В рамках акселератора планируется развивать, в частности, беспилотные технологии, 3D-печать, искусственный интеллект и компьютерное зрение. Сейчас ЦБСТ объединяет 250 резидентов.

Как сообщало URA.RU ранее, уже создан специальный маркетплейс, где военнослужащие могут приобретать БПЛА, а также отдельные компоненты для их производства и ремонта. Система начала работать в конце 2024 года.

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Партия «Единая Россия» анонсировала запуск акселератора проектов специального и двойного назначения, который будет реализован совместно с фондами «Центр беспилотных систем и технологий» (ЦБСТ) и «Эра». Основная цель инициативы — ускорение поставок техники в зону СВО и поддержка российских производителей. Об этом сообщил глава центрального исполкома партии Александр Сидякин. «Все началось с беспилотников. Идея заключалась в том, чтобы создать структуру, которая будет поддерживать российских производителей, чтобы в этой сфере мы могли обеспечивать импортозамещение. Целевой аудиторией акселератора являются малые и средние предприниматели, стартапы, а также отдельные научные и инженерные группы. Прием заявок объявлен 23 февраля», — цитирует Сидякина «Коммерсант». В рамках акселератора планируется развивать, в частности, беспилотные технологии, 3D-печать, искусственный интеллект и компьютерное зрение. Сейчас ЦБСТ объединяет 250 резидентов. Как сообщало URA.RU ранее, уже создан специальный маркетплейс, где военнослужащие могут приобретать БПЛА, а также отдельные компоненты для их производства и ремонта. Система начала работать в конце 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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