Путин начал серию «проверок» губернаторов перед выборами 2026

Президент Владимир Путин начал проверять результаты работы руководителей регионов, чьи полномочия истекают в 2026 году. Так эксперты URA.RU объяснили значение встречи главы государства с губернатором Тверской области Игорем Руденей. По их мнению, Руденя за почти 10 лет на посту показал достойный результат и заслужил доверие российского лидера, но не все проблемы удалось решить.
«Мы каждый год (экономически) прирастаем, причем достаточно серьезно. Это благодаря тому, что идет сейчас импортозамещение и развитие нашей национальной экономики», — рассказал Руденя Путину об успехах Тверской области.
Губернатор пришел на встречу с президентом в Кремле не с пустыми руками, а с презентацией о Тверской области. «Красиво как! Волга, да?» — заметил Путин. Отдельное внимание уделили расширению курортного комплекса «Завидово», развитие которого глава государства держит на личном контроле. Как доложил Руденя, новые центры отдыха, аквапарк и три отеля планируется открыть летом 2025 года. Губернатор подчеркнул, что центр семейного отдыха «находится очень выгодно в зоне транспортной доступности», поэтому планируется достичь уровня миллиона туристов в год. «Красивые места какие», — вновь отметил президент.
Президент начал серию «проверок» губернаторов перед выборами 2026 года, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «У Рудени выборы, поэтому у президента есть основания провести встречу прямо сейчас, перед стартом избирательной кампании, — пояснил политолог. —
Путин встретится со всеми губернаторами, которые должны переизбираться, будет обсуждение вопросов субъектов. Дальше будут приниматься решения: кто пойдет на новый срок, а кому предложат новое место работы”.
По его мнению, Путин уделяет значительное внимание Тверской области из-за близости региона к столице. «Здесь много проектов, влияющих и на ситуацию в Московской области, и в самой Москве», — добавил собеседник URA.RU.
Занимающий должность с 2016 года Руденя показал хороший результат в Тверской области и заслужил доверие главы государства, заявил член правления Российской ассоциации политических консультантов Андрей Максимов. «Произошел значительный рост промышленности за последние 10 лет, когда Руденя пришел. В целом, он добился достаточно больших промежуточных успехов, поэтому я думаю, вряд ли его ругали, скорее наоборот», — отметил политолог.
Тверская область — ключевой регион для транзита между Москвой и Санкт-Петербургом, поэтому для местных жителей открываются хорошие возможности, считает Максимов. Так, через нее проходят трассы М-10 и М-11, строится высокоскоростная магистраль, под которую в Тверской области будут делать вагоны. «Можно вокруг этого создавать инфраструктуру и размещать объекты, есть возможности для новых рабочих мест», — добавил собеседник URA.RU.
Расположившаяся на Волге область богата на живописные места, поэтому создание туристических зон, курортов не только способствует развитию экономики, но и позволит привлечь в регион уехавшую молодежь, уверен Максимов. По его словам, старение населения стало одной из основных демографических проблем Тверской области, но власти создают условия для ее решения.
В 2025 году президент уже встречался с губернаторами Санкт-Петербурга Александром Бегловым (переизбрался в 2024 году), Самарской области Вячеславом Федорищевым (победил в 2024 году на досрочных выборах), главой Дагестана Сергеем Меликовым (избран Народным собранием республики в 2021 году). Выборы губернатора Тверской области пройдут в 2026 году.
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