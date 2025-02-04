04 февраля 2025

ЦБ перечислил способы, какими банки обманывают вкладчиков

ЦБ предупредил об уловках банков при открытии вклада
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь, весна. Москва, банк, офис, отделение, сбер, клиенты
Банки уличили в предоставлении недостоверной информации о вкладах Фото:

В РФ фиксируются случаи некорректного отображения информации о вкладах на сайтах и в мобильных приложениях банков. Кроме того, на интернет-ресурсах финансовых учреждений выявлены недостатки в функционировании калькуляторов доходности депозитов. Об этом рассказали в пресс-службе Центробанка России.

«Один из примеров — когда финансовые организации акцентируют внимание потребителя на максимально возможной ставке по вкладу, выделяя ее наиболее заметным шрифтом. Кроме того, в калькуляторах доходности могут использоваться предустановленные отметки, из-за которых при первом посещении страницы человек видит наиболее выгодные условия, однако конкретно в его случае показатель может быть иной», — цитируют информацию регулятора «Известия».

Издание отмечает, что такие приемы продвижения депозитов формально не нарушают закон, но не дают потребителю адекватно и полностью оценить условия предлагаемого продукта. Регулятор призвал банки избегать использования таких методов и обеспечивать точное информирование о финансовых услугах.

Как сообщало URA.RU ранее, количество жалоб граждан на банки в 2024 году, поступивших в ЦБ, значительно увеличилось. Так, более 2000 обращений были связаны с вопросами по вкладам, из которых 554 касались несогласия с начисленными процентами.

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В РФ фиксируются случаи некорректного отображения информации о вкладах на сайтах и в мобильных приложениях банков. Кроме того, на интернет-ресурсах финансовых учреждений выявлены недостатки в функционировании калькуляторов доходности депозитов. Об этом рассказали в пресс-службе Центробанка России. «Один из примеров — когда финансовые организации акцентируют внимание потребителя на максимально возможной ставке по вкладу, выделяя ее наиболее заметным шрифтом. Кроме того, в калькуляторах доходности могут использоваться предустановленные отметки, из-за которых при первом посещении страницы человек видит наиболее выгодные условия, однако конкретно в его случае показатель может быть иной», — цитируют информацию регулятора «Известия». Издание отмечает, что такие приемы продвижения депозитов формально не нарушают закон, но не дают потребителю адекватно и полностью оценить условия предлагаемого продукта. Регулятор призвал банки избегать использования таких методов и обеспечивать точное информирование о финансовых услугах. Как сообщало URA.RU ранее, количество жалоб граждан на банки в 2024 году, поступивших в ЦБ, значительно увеличилось. Так, более 2000 обращений были связаны с вопросами по вкладам, из которых 554 касались несогласия с начисленными процентами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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