ЦБ перечислил способы, какими банки обманывают вкладчиков

ЦБ предупредил об уловках банков при открытии вклада

05 февраля 2025 в 02:39 Размер текста - 17 +

Банки уличили в предоставлении недостоверной информации о вкладах Фото: Игорь Пантин © URA.RU В РФ фиксируются случаи некорректного отображения информации о вкладах на сайтах и в мобильных приложениях банков. Кроме того, на интернет-ресурсах финансовых учреждений выявлены недостатки в функционировании калькуляторов доходности депозитов. Об этом рассказали в пресс-службе Центробанка России. «Один из примеров — когда финансовые организации акцентируют внимание потребителя на максимально возможной ставке по вкладу, выделяя ее наиболее заметным шрифтом. Кроме того, в калькуляторах доходности могут использоваться предустановленные отметки, из-за которых при первом посещении страницы человек видит наиболее выгодные условия, однако конкретно в его случае показатель может быть иной», — цитируют информацию регулятора «Известия». Издание отмечает, что такие приемы продвижения депозитов формально не нарушают закон, но не дают потребителю адекватно и полностью оценить условия предлагаемого продукта. Регулятор призвал банки избегать использования таких методов и обеспечивать точное информирование о финансовых услугах. Как сообщало URA.RU ранее, количество жалоб граждан на банки в 2024 году, поступивших в ЦБ, значительно увеличилось. Так, более 2000 обращений были связаны с вопросами по вкладам, из которых 554 касались несогласия с начисленными процентами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В РФ фиксируются случаи некорректного отображения информации о вкладах на сайтах и в мобильных приложениях банков. Кроме того, на интернет-ресурсах финансовых учреждений выявлены недостатки в функционировании калькуляторов доходности депозитов. Об этом рассказали в пресс-службе Центробанка России. «Один из примеров — когда финансовые организации акцентируют внимание потребителя на максимально возможной ставке по вкладу, выделяя ее наиболее заметным шрифтом. Кроме того, в калькуляторах доходности могут использоваться предустановленные отметки, из-за которых при первом посещении страницы человек видит наиболее выгодные условия, однако конкретно в его случае показатель может быть иной», — цитируют информацию регулятора «Известия». Издание отмечает, что такие приемы продвижения депозитов формально не нарушают закон, но не дают потребителю адекватно и полностью оценить условия предлагаемого продукта. Регулятор призвал банки избегать использования таких методов и обеспечивать точное информирование о финансовых услугах. Как сообщало URA.RU ранее, количество жалоб граждан на банки в 2024 году, поступивших в ЦБ, значительно увеличилось. Так, более 2000 обращений были связаны с вопросами по вкладам, из которых 554 касались несогласия с начисленными процентами.