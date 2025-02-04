Трамп подписал указ по максимальному давлению на Иран

Президент США Дональд Трамп подписал указ по возобновлению максимального давления на Иран. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.
«Будем надеяться, нам не придется очень часто им пользоваться», — сказал о новом документе Трамп. Его слова приводит Reuters. Инициатива о восстановлении давления на Иран включает в себя ряд экономических и политических мер, которые США планируют применять с целью изменения поведения Ирана на международной арене.
Также Трамп подписал указ о выходе США из совета по правам человека. Штаты также покинут инициативу по помощи палестинским беженцам.
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