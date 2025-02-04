04 февраля 2025

Трамп подписал указ по максимальному давлению на Иран

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Трамп также подписал указ о выходе из совета по правам человека ООН
Трамп также подписал указ о выходе из совета по правам человека ООН Фото:

Президент США Дональд Трамп подписал указ по возобновлению максимального давления на Иран. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

«Будем надеяться, нам не придется очень часто им пользоваться», — сказал о новом документе Трамп. Его слова приводит Reuters. Инициатива о восстановлении давления на Иран включает в себя ряд экономических и политических мер, которые США планируют применять с целью изменения поведения Ирана на международной арене.

Также Трамп подписал указ о выходе США из совета по правам человека. Штаты также покинут инициативу по помощи палестинским беженцам.

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Президент США Дональд Трамп подписал указ по возобновлению максимального давления на Иран. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома. «Будем надеяться, нам не придется очень часто им пользоваться», — сказал о новом документе Трамп. Его слова приводит Reuters. Инициатива о восстановлении давления на Иран включает в себя ряд экономических и политических мер, которые США планируют применять с целью изменения поведения Ирана на международной арене. Также Трамп подписал указ о выходе США из совета по правам человека. Штаты также покинут инициативу по помощи палестинским беженцам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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