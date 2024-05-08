Эрдоган подчеркнул абсурдность мирных планов по Украине без участия России

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, эрдоган реджеп
Реджеп Эрдоган отметил, что проведение переговоров по Украине без участия России имеют малый шанс на успех Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине, которые обсуждаются на Западе, являются абсурдными по одной причине — они проводятся без участия России. С таким заявлением выступил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«В украинско-российской конфликте не было достигнуто никакого прогресса в установлении мира. <…> Односторонние мирные инициативы без участия России имеют небольшой шанс на успех», — подчеркнул общую абсурдность ситуации Реджеп Эрдоган в ходе встречи с главой Бюро национальной безопасности Польши Яцеком Севьеру и советником президента Румынии по национальной безопасности Ионой Опришорой. Слова турецкого лидера передает РИА Новости.

Россия с самого начала спецоперации на Украине давала понять, что готова к обсуждению мирных инициатив. Однако Киев придерживался другого мнения. Президент страны Владимир Зеленский даже запрещал переговоры в своей стране на юридическом уровне.

Страны Запада постепенно начали склонять Зеленского к дипломатии. Далее он заявлял, что инициативы по урегулированию конфликта должна исходить от Киева. В июне в Швейцарии запланировано проведение конференции по Украине, однако Россию туда не пригласили. Западные и украинские политики не готовы к серьезным переговорам по урегулированию ситуации в зоне СВО, отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине, которые обсуждаются на Западе, являются абсурдными по одной причине — они проводятся без участия России. С таким заявлением выступил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «В украинско-российской конфликте не было достигнуто никакого прогресса в установлении мира. <…> Односторонние мирные инициативы без участия России имеют небольшой шанс на успех», — подчеркнул общую абсурдность ситуации Реджеп Эрдоган в ходе встречи с главой Бюро национальной безопасности Польши Яцеком Севьеру и советником президента Румынии по национальной безопасности Ионой Опришорой. Слова турецкого лидера передает РИА Новости. Россия с самого начала спецоперации на Украине давала понять, что готова к обсуждению мирных инициатив. Однако Киев придерживался другого мнения. Президент страны Владимир Зеленский даже запрещал переговоры в своей стране на юридическом уровне. Страны Запада постепенно начали склонять Зеленского к дипломатии. Далее он заявлял, что инициативы по урегулированию конфликта должна исходить от Киева. В июне в Швейцарии запланировано проведение конференции по Украине, однако Россию туда не пригласили. Западные и украинские политики не готовы к серьезным переговорам по урегулированию ситуации в зоне СВО, отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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