Эрдоган подчеркнул абсурдность мирных планов по Украине без участия России

08 мая 2024 в 22:05 Размер текста - 17 +

Реджеп Эрдоган отметил, что проведение переговоров по Украине без участия России имеют малый шанс на успех Фото: Официальный сайт Президента России новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине, которые обсуждаются на Западе, являются абсурдными по одной причине — они проводятся без участия России. С таким заявлением выступил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «В украинско-российской конфликте не было достигнуто никакого прогресса в установлении мира. <…> Односторонние мирные инициативы без участия России имеют небольшой шанс на успех», — подчеркнул общую абсурдность ситуации Реджеп Эрдоган в ходе встречи с главой Бюро национальной безопасности Польши Яцеком Севьеру и советником президента Румынии по национальной безопасности Ионой Опришорой. Слова турецкого лидера передает РИА Новости. Россия с самого начала спецоперации на Украине давала понять, что готова к обсуждению мирных инициатив. Однако Киев придерживался другого мнения. Президент страны Владимир Зеленский даже запрещал переговоры в своей стране на юридическом уровне. Страны Запада постепенно начали склонять Зеленского к дипломатии. Далее он заявлял, что инициативы по урегулированию конфликта должна исходить от Киева. В июне в Швейцарии запланировано проведение конференции по Украине, однако Россию туда не пригласили. Западные и украинские политики не готовы к серьезным переговорам по урегулированию ситуации в зоне СВО, отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине, которые обсуждаются на Западе, являются абсурдными по одной причине — они проводятся без участия России. С таким заявлением выступил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «В украинско-российской конфликте не было достигнуто никакого прогресса в установлении мира. <…> Односторонние мирные инициативы без участия России имеют небольшой шанс на успех», — подчеркнул общую абсурдность ситуации Реджеп Эрдоган в ходе встречи с главой Бюро национальной безопасности Польши Яцеком Севьеру и советником президента Румынии по национальной безопасности Ионой Опришорой. Слова турецкого лидера передает РИА Новости. Россия с самого начала спецоперации на Украине давала понять, что готова к обсуждению мирных инициатив. Однако Киев придерживался другого мнения. Президент страны Владимир Зеленский даже запрещал переговоры в своей стране на юридическом уровне. Страны Запада постепенно начали склонять Зеленского к дипломатии. Далее он заявлял, что инициативы по урегулированию конфликта должна исходить от Киева. В июне в Швейцарии запланировано проведение конференции по Украине, однако Россию туда не пригласили. Западные и украинские политики не готовы к серьезным переговорам по урегулированию ситуации в зоне СВО, отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров.