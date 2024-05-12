В клубе «Зенит» с радостью познакомились с маленьким болельщиком из Перми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Юный пермяк Михаил познакомился с игроками футбольного клуба «Зенит», попав на их тренировочную базу. Это было его новогодним желанием, которое он разместил на губернаторской Елке желаний. Исполнили мечту ребенка в минспорта Пермского края.

«Юный болельщик побывал на экскурсии на тренировочной базе и посмотрел тренировку, встретился со всей командой, смог сфотографироваться и получить автографы. Он лично поддержал команду в игре против ЦСКА», — сообщает минспорта в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что в рамках акции Елка желаний губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, подарил 14-летнему Матвею экскурсию на Ветлан. Экс-глава региона, министр экономического развития РФ Максим Решетников купил трехлетнему Луке Ефимову из Кунгура игрушечного динозавра.

Михаил сфотографировался с любимыми игроками минспорта ПК Фото: