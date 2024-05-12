12 мая 2024

Мальчик из Перми попал на тренировочную базу ФК «Зенит». Фото

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Чемпионат России 2015-2016: ФК "Урал" - ФК "Зенит". Екатеринбург, футбольные фанаты, флаг, болельщики фк зенит
В клубе «Зенит» с радостью познакомились с маленьким болельщиком из Перми Фото:

Юный пермяк Михаил познакомился с игроками футбольного клуба «Зенит», попав на их тренировочную базу. Это было его новогодним желанием, которое он разместил на губернаторской Елке желаний. Исполнили мечту ребенка в минспорта Пермского края.

«Юный болельщик побывал на экскурсии на тренировочной базе и посмотрел тренировку, встретился со всей командой, смог сфотографироваться и получить автографы. Он лично поддержал команду в игре против ЦСКА», — сообщает минспорта в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что в рамках акции Елка желаний губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, подарил 14-летнему Матвею экскурсию на Ветлан. Экс-глава региона, министр экономического развития РФ Максим Решетников купил трехлетнему Луке Ефимову из Кунгура игрушечного динозавра.

Михаил сфотографировался с любимыми игроками
Михаил сфотографировался с любимыми игроками
Фото:

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Юный пермяк Михаил познакомился с игроками футбольного клуба «Зенит», попав на их тренировочную базу. Это было его новогодним желанием, которое он разместил на губернаторской Елке желаний. Исполнили мечту ребенка в минспорта Пермского края. «Юный болельщик побывал на экскурсии на тренировочной базе и посмотрел тренировку, встретился со всей командой, смог сфотографироваться и получить автографы. Он лично поддержал команду в игре против ЦСКА», — сообщает минспорта в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что в рамках акции Елка желаний губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, подарил 14-летнему Матвею экскурсию на Ветлан. Экс-глава региона, министр экономического развития РФ Максим Решетников купил трехлетнему Луке Ефимову из Кунгура игрушечного динозавра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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