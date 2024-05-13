В Челябинске включили систему по деактивации беспилотников. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция парада. Челябинск, сфера, многочастотный комплекс, деактиватор бла
Система находилась на генрепетиции парада и была активирована в День Победы Фото:

В Челябинске в День Победы впервые включили систему «Сфера», используемую для деактивирования дронов. Об этом URA.RU 13 мая сообщили в пресс-службе радиозавода «Полет».

«В День Победы в Челябинске впервые была задействована система по деактивированию беспилотной летательных аппаратов. Многочастотный комплекс „Сфера“ с широким диапазоном подавления — разработка радиозавода „Полет“», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

В комплекс включены два устройства — обнаружения и деактивирования. Технология позволяет работать системе автоматически, дезориентируя дроны за счет помех. Сейчас завод готовится к запуску серийного производства.

Репетиция парада. Челябинск
Систему «Сфера» размещали во время репетиции торжественного построения и впервые активировали 9 мая
Фото:

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В Челябинске в День Победы впервые включили систему «Сфера», используемую для деактивирования дронов. Об этом URA.RU 13 мая сообщили в пресс-службе радиозавода «Полет». «В День Победы в Челябинске впервые была задействована система по деактивированию беспилотной летательных аппаратов. Многочастотный комплекс „Сфера“ с широким диапазоном подавления — разработка радиозавода „Полет“», — сообщили URA.RU в пресс-службе. В комплекс включены два устройства — обнаружения и деактивирования. Технология позволяет работать системе автоматически, дезориентируя дроны за счет помех. Сейчас завод готовится к запуску серийного производства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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