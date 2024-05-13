В Челябинске в День Победы впервые включили систему «Сфера», используемую для деактивирования дронов. Об этом URA.RU 13 мая сообщили в пресс-службе радиозавода «Полет».
«В День Победы в Челябинске впервые была задействована система по деактивированию беспилотной летательных аппаратов. Многочастотный комплекс „Сфера“ с широким диапазоном подавления — разработка радиозавода „Полет“», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
В комплекс включены два устройства — обнаружения и деактивирования. Технология позволяет работать системе автоматически, дезориентируя дроны за счет помех. Сейчас завод готовится к запуску серийного производства.
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