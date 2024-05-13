Система находилась на генрепетиции парада и была активирована в День Победы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в День Победы впервые включили систему «Сфера», используемую для деактивирования дронов. Об этом URA.RU 13 мая сообщили в пресс-службе радиозавода «Полет».

«В День Победы в Челябинске впервые была задействована система по деактивированию беспилотной летательных аппаратов. Многочастотный комплекс „Сфера“ с широким диапазоном подавления — разработка радиозавода „Полет“», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

В комплекс включены два устройства — обнаружения и деактивирования. Технология позволяет работать системе автоматически, дезориентируя дроны за счет помех. Сейчас завод готовится к запуску серийного производства.

Систему «Сфера» размещали во время репетиции торжественного построения и впервые активировали 9 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU