Мэр Нижнего Тагил предупредил о «страшных» пробках в городе

Тагильцев призвали не ездить на кладбища в Радоницу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Нижнего Тагила предупредил жителей о «страшных» пробках из-за ремонта на Серовском тракте, призвав воздержаться от поездок на кладбище в Родительский день (Радоница). Об этом мэр заявил в эфире местного телеканала.

«Хотел бы попросить всех, у кого есть возможность, именно не в Радоницу посетить кладбище, каким-то образом поехать в другой день, навести там порядок. Трафик огромный, пробки будут страшные. Если есть такая возможность, конечно, лучше сделать это так», — сказал Пинаев в эфире телеканала «Тагил-ТВ».

Улица Краснознаменная, ведущая к кладбищам, перегружена из-за перекрытия Серовского тракта на ремонт. Теперь водители, выезжающие на выезд из города, собираются на одной улице.

На трассе Екатеринбург — Серов 12 мая автомобилисты встали в глухую пробку из-за ремонта Серовского тракта. Протяженность пробок доходила до 10 километров. Также ситуацию на дорогах обострило окончание праздничных выходных — многие дачники возвращались домой по этой трассе.