Мэр Нижнего Тагил предупредил о «страшных» пробках в городе

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Пробка на Серовском тракте. Нижний Тагил, пробка
Тагильцев призвали не ездить на кладбища в Радоницу Фото:

Глава Нижнего Тагила предупредил жителей о «страшных» пробках из-за ремонта на Серовском тракте, призвав воздержаться от поездок на кладбище в Родительский день (Радоница). Об этом мэр заявил в эфире местного телеканала.

«Хотел бы попросить всех, у кого есть возможность, именно не в Радоницу посетить кладбище, каким-то образом поехать в другой день, навести там порядок. Трафик огромный, пробки будут страшные. Если есть такая возможность, конечно, лучше сделать это так», — сказал Пинаев в эфире телеканала «Тагил-ТВ».

Улица Краснознаменная, ведущая к кладбищам, перегружена из-за перекрытия Серовского тракта на ремонт. Теперь водители, выезжающие на выезд из города, собираются на одной улице.

На трассе Екатеринбург — Серов 12 мая автомобилисты встали в глухую пробку из-за ремонта Серовского тракта. Протяженность пробок доходила до 10 километров. Также ситуацию на дорогах обострило окончание праздничных выходных — многие дачники возвращались домой по этой трассе.

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Глава Нижнего Тагила предупредил жителей о «страшных» пробках из-за ремонта на Серовском тракте, призвав воздержаться от поездок на кладбище в Родительский день (Радоница). Об этом мэр заявил в эфире местного телеканала. «Хотел бы попросить всех, у кого есть возможность, именно не в Радоницу посетить кладбище, каким-то образом поехать в другой день, навести там порядок. Трафик огромный, пробки будут страшные. Если есть такая возможность, конечно, лучше сделать это так», — сказал Пинаев в эфире телеканала «Тагил-ТВ». Улица Краснознаменная, ведущая к кладбищам, перегружена из-за перекрытия Серовского тракта на ремонт. Теперь водители, выезжающие на выезд из города, собираются на одной улице. На трассе Екатеринбург — Серов 12 мая автомобилисты встали в глухую пробку из-за ремонта Серовского тракта. Протяженность пробок доходила до 10 километров. Также ситуацию на дорогах обострило окончание праздничных выходных — многие дачники возвращались домой по этой трассе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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