Свердловчан ожидает засушливая теплая погода

В Свердловской области ожидается теплая сухая погода, а дожди и грозы будут лишь на севере. Об этом сообщили в «Уральском гидрометцентре».
«9 июля будет переменная облачность, преимущественно без осадков, днем на севере местами кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром кое-где туман», — сообщили синоптики в своем telegram-канале. Ночью температура воздуха составит от +11 до +16 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +28. Ветер ожидается со скоростью 3–8 метров в секунду, в северных районах порывы могут достигать 13 метров в секунду.
На 10 июля синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и кратковременными дождями в большинстве районов области, местами возможны грозы. Ветер сменит направление на западный, его скорость составит 4–9 м/с. Температура ночью и днем почти не измениться.
Местами возможны дожди и грозы 11 июля. Скорость ветра будет 6–11 метров в секунду. Днем температура по области будет колебаться от +20 до +25 градусов.
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