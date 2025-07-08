08 июля 2025

Свердловчан ожидает засушливая теплая погода

© Служба новостей «URA.RU»
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Теплая погода сохранится до выходных
Теплая погода сохранится до выходных Фото:

В Свердловской области ожидается теплая сухая погода, а дожди и грозы будут лишь на севере. Об этом сообщили в «Уральском гидрометцентре».

«9 июля будет переменная облачность, преимущественно без осадков, днем на севере местами кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром кое-где туман», — сообщили синоптики в своем telegram-канале. Ночью температура воздуха составит от +11 до +16 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +28. Ветер ожидается со скоростью 3–8 метров в секунду, в северных районах порывы могут достигать 13 метров в секунду.

На 10 июля синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и кратковременными дождями в большинстве районов области, местами возможны грозы. Ветер сменит направление на западный, его скорость составит 4–9 м/с. Температура ночью и днем почти не измениться. 

Местами возможны дожди и грозы 11 июля. Скорость ветра будет 6–11 метров в секунду. Днем температура по области будет колебаться от +20 до +25 градусов.

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В Свердловской области ожидается теплая сухая погода, а дожди и грозы будут лишь на севере. Об этом сообщили в «Уральском гидрометцентре». «9 июля будет переменная облачность, преимущественно без осадков, днем на севере местами кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром кое-где туман», — сообщили синоптики в своем telegram-канале. Ночью температура воздуха составит от +11 до +16 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +28. Ветер ожидается со скоростью 3–8 метров в секунду, в северных районах порывы могут достигать 13 метров в секунду. На 10 июля синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и кратковременными дождями в большинстве районов области, местами возможны грозы. Ветер сменит направление на западный, его скорость составит 4–9 м/с. Температура ночью и днем почти не измениться.  Местами возможны дожди и грозы 11 июля. Скорость ветра будет 6–11 метров в секунду. Днем температура по области будет колебаться от +20 до +25 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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