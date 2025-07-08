Освободившийся из колонии экс-вице-мэр Екатеринбурга Контеев хочет помогать СВО

09 июля 2025 в 11:16 Размер текста - 17 +

Виктор Контеев в 72 года хочет заниматься социальной помощью Фото: Илья Московец © URA.RU Бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев, освободившийся из колонии условно-досрочно, на воле планирует помогать российским военным-участникам спецоперации на Украине. Об этом экс-чиновник признался в интервью URA.RU. «Сейчас ищу фонд, который помогает СВО. Мы будем помогать им. С учетом наших личных возможностей, будем помогать», — заявил Контеев. Контеева арестовали в 2011 году по обвинению в вымогательстве долей екатеринбургской овощебазы №4 и организации заказных убийств. Через три года суд приговорил его к 18 годам в колонии строгого режима. Летом 2023 года Контееву добавили тюремный срок, признав виновным в вымогательстве и покушении на коммерсанта. Суммарно бывшему вице-мэру назначили 21 год лишения свободы. В прошлом году срок наказания снизили на год. А 19 июня он вышел по УДО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев, освободившийся из колонии условно-досрочно, на воле планирует помогать российским военным-участникам спецоперации на Украине. Об этом экс-чиновник признался в интервью URA.RU. «Сейчас ищу фонд, который помогает СВО. Мы будем помогать им. С учетом наших личных возможностей, будем помогать», — заявил Контеев. Контеева арестовали в 2011 году по обвинению в вымогательстве долей екатеринбургской овощебазы №4 и организации заказных убийств. Через три года суд приговорил его к 18 годам в колонии строгого режима. Летом 2023 года Контееву добавили тюремный срок, признав виновным в вымогательстве и покушении на коммерсанта. Суммарно бывшему вице-мэру назначили 21 год лишения свободы. В прошлом году срок наказания снизили на год. А 19 июня он вышел по УДО.