08 июля 2025

Суд вынес приговор чиновнику с «Уральской рублевки»

Инженер УКС Сысерти Чечин получил штраф по делу о взятке кирпичами
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с директором ТЦ "Планета". Пермь, чиновник, бизнесмен, мужчина, руки, каштанов евгений
Дело Максима Чечина рассматривалось в особом порядке Фото:

Главный инженер МБУ «Управление капитального строительства и ЖКХ» свердловского города Сысерти Максим Чечин получил штраф по уголовному делу о коррупции. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

О его задержании стало известно 1 ноября прошлого года. Предположительно, это произошло перед обысками в УКС. Инсайдер агентства говорил, что инженера могли подозревать во взятке в размере 150 тысяч рублей, которые он якобы получил кирпичами от подрядчика. «Во время строительства остались два поддона кирпича, нужно было куда-то деть. Подрядчик давал их инженеру, частями, в разное время. Можно ли это считать взяткой? Просто у них были доверительные отношения, один другому помогал. В плане работы все выполнено, все объемы подтверждены», — объяснял тогда собеседник URA.RU.

Суд признал Чечина виновным. Ему назначили штраф в 600 тысяч рублей. «И дополнительное наказание в виде запрета занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на три года. Арест, наложенный на Lada Priora, оставили в силе до фактического исполнения приговора в части наказания в виде штрафа. Дело рассматривалось в особом порядке», — отметили в инстанции.

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Главный инженер МБУ «Управление капитального строительства и ЖКХ» свердловского города Сысерти Максим Чечин получил штраф по уголовному делу о коррупции. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судов региона. О его задержании стало известно 1 ноября прошлого года. Предположительно, это произошло перед обысками в УКС. Инсайдер агентства говорил, что инженера могли подозревать во взятке в размере 150 тысяч рублей, которые он якобы получил кирпичами от подрядчика. «Во время строительства остались два поддона кирпича, нужно было куда-то деть. Подрядчик давал их инженеру, частями, в разное время. Можно ли это считать взяткой? Просто у них были доверительные отношения, один другому помогал. В плане работы все выполнено, все объемы подтверждены», — объяснял тогда собеседник URA.RU. Суд признал Чечина виновным. Ему назначили штраф в 600 тысяч рублей. «И дополнительное наказание в виде запрета занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на три года. Арест, наложенный на Lada Priora, оставили в силе до фактического исполнения приговора в части наказания в виде штрафа. Дело рассматривалось в особом порядке», — отметили в инстанции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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