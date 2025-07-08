Суд вынес приговор чиновнику с «Уральской рублевки»

Инженер УКС Сысерти Чечин получил штраф по делу о взятке кирпичами

09 июля 2025 в 10:49 Размер текста - 17 +

Дело Максима Чечина рассматривалось в особом порядке Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Главный инженер МБУ «Управление капитального строительства и ЖКХ» свердловского города Сысерти Максим Чечин получил штраф по уголовному делу о коррупции. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судов региона. О его задержании стало известно 1 ноября прошлого года. Предположительно, это произошло перед обысками в УКС. Инсайдер агентства говорил, что инженера могли подозревать во взятке в размере 150 тысяч рублей, которые он якобы получил кирпичами от подрядчика. «Во время строительства остались два поддона кирпича, нужно было куда-то деть. Подрядчик давал их инженеру, частями, в разное время. Можно ли это считать взяткой? Просто у них были доверительные отношения, один другому помогал. В плане работы все выполнено, все объемы подтверждены», — объяснял тогда собеседник URA.RU. Суд признал Чечина виновным. Ему назначили штраф в 600 тысяч рублей. «И дополнительное наказание в виде запрета занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на три года. Арест, наложенный на Lada Priora, оставили в силе до фактического исполнения приговора в части наказания в виде штрафа. Дело рассматривалось в особом порядке», — отметили в инстанции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный инженер МБУ «Управление капитального строительства и ЖКХ» свердловского города Сысерти Максим Чечин получил штраф по уголовному делу о коррупции. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судов региона. О его задержании стало известно 1 ноября прошлого года. Предположительно, это произошло перед обысками в УКС. Инсайдер агентства говорил, что инженера могли подозревать во взятке в размере 150 тысяч рублей, которые он якобы получил кирпичами от подрядчика. «Во время строительства остались два поддона кирпича, нужно было куда-то деть. Подрядчик давал их инженеру, частями, в разное время. Можно ли это считать взяткой? Просто у них были доверительные отношения, один другому помогал. В плане работы все выполнено, все объемы подтверждены», — объяснял тогда собеседник URA.RU. Суд признал Чечина виновным. Ему назначили штраф в 600 тысяч рублей. «И дополнительное наказание в виде запрета занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на три года. Арест, наложенный на Lada Priora, оставили в силе до фактического исполнения приговора в части наказания в виде штрафа. Дело рассматривалось в особом порядке», — отметили в инстанции.