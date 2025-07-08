08 июля 2025

Екатеринбурженка перепела Анастасию Макееву на федеральном шоу

Екатеринбурженка перепела звезду на шоу «Перепой звезду» на «Первом канале»
© Служба новостей «URA.RU»
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Уроженка Екатеринбурга победила в песенном конкурсе 3:2, но не прошла в финал
Уроженка Екатеринбурга победила в песенном конкурсе 3:2, но не прошла в финал Фото:

Уроженка Екатеринбурга, 33-летняя Екатерина Прожерина, поучаствовала в шоу «Перепой звезду». Спела девушка с актрисой и певицей Анастасией Макеевой песню «Эй, вы там, наверху» и жюри посчитали, что свердловчанка спела лучше звезды. Выпуск шоу вышел на Первом канале 6 июня.

«Меня зовут Екатерина Прожерина, мне 33 года и я из Екатеринбурга. Я являюсь руководитель департамента „служба крови“ внутри крупного производственно-дистрибьютерского холдинга», — рассказала про себя Прожерина в выпуске. Девушку на шоу пришли поддержать ее семья и близкие.

В жюри сидели актриса и телеведущая Лариса Гузеева, спортивный комментатор Денис Казанский, актриса Надежда Михалкова, музыкант и дирижер Петр Дранга и режиссер Егор Кончаловский. По итогам выступления Прожерина победила со счетом 3:2 (за Макееву проголосовали Лариса Гузеева и Петр Дранга), но в финал не прошла. Как отметили члены жюри, песня сложная не только в вокальном плане, но и актерском — надо было четко передать эмоции во время выступления, чего девушка не смогла сделать, как посчитали некоторые эксперты.

В музыкальном проекте «Перепой звезду» принимают участие как известные артисты, так и певцы-любители, исполняющие популярные хиты. В каждом выпуске звучит восемь песен: сначала первый куплет исполняет любитель, затем к нему присоединяется звезда, а завершается номер совместным выступлением дуэтом. Участник и приглашенная знаменитость встречаются непосредственно на сцене во время выступления. Итоги шоу подводит жюри, состоящее из известных личностей.

Екатерина Прожерина спела с Анастасией Макеевой
Екатерина Прожерина спела с Анастасией Макеевой
Фото:

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Уроженка Екатеринбурга, 33-летняя Екатерина Прожерина, поучаствовала в шоу «Перепой звезду». Спела девушка с актрисой и певицей Анастасией Макеевой песню «Эй, вы там, наверху» и жюри посчитали, что свердловчанка спела лучше звезды. Выпуск шоу вышел на Первом канале 6 июня. «Меня зовут Екатерина Прожерина, мне 33 года и я из Екатеринбурга. Я являюсь руководитель департамента „служба крови“ внутри крупного производственно-дистрибьютерского холдинга», — рассказала про себя Прожерина в выпуске. Девушку на шоу пришли поддержать ее семья и близкие. В жюри сидели актриса и телеведущая Лариса Гузеева, спортивный комментатор Денис Казанский, актриса Надежда Михалкова, музыкант и дирижер Петр Дранга и режиссер Егор Кончаловский. По итогам выступления Прожерина победила со счетом 3:2 (за Макееву проголосовали Лариса Гузеева и Петр Дранга), но в финал не прошла. Как отметили члены жюри, песня сложная не только в вокальном плане, но и актерском — надо было четко передать эмоции во время выступления, чего девушка не смогла сделать, как посчитали некоторые эксперты. В музыкальном проекте «Перепой звезду» принимают участие как известные артисты, так и певцы-любители, исполняющие популярные хиты. В каждом выпуске звучит восемь песен: сначала первый куплет исполняет любитель, затем к нему присоединяется звезда, а завершается номер совместным выступлением дуэтом. Участник и приглашенная знаменитость встречаются непосредственно на сцене во время выступления. Итоги шоу подводит жюри, состоящее из известных личностей.
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