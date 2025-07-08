08 июля 2025

Рабочие перекрыли Пермский тракт из-за капремонта

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Закрытый участок можно объехать
Закрытый участок можно объехать Фото:

На 285-м километре трассы между Екатеринбургом и Пермью 9 июля ограничили движение из-за на время капитального ремонта развязки. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На 285-м километре автодороги Р-242 Пермь — Екатеринбург, в рамках капитального ремонта развязки, перекрыт съезд из Нижних Серег в Екатеринбург», — пояснили там.

Объехать участок можно на разворотной петле Пермского тракта — 284-й километр трассы в сторону Перми. Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06.

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На 285-м километре трассы между Екатеринбургом и Пермью 9 июля ограничили движение из-за на время капитального ремонта развязки. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На 285-м километре автодороги Р-242 Пермь — Екатеринбург, в рамках капитального ремонта развязки, перекрыт съезд из Нижних Серег в Екатеринбург», — пояснили там. Объехать участок можно на разворотной петле Пермского тракта — 284-й километр трассы в сторону Перми. Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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