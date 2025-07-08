Рабочие перекрыли Пермский тракт из-за капремонта

Закрытый участок можно объехать
На 285-м километре трассы между Екатеринбургом и Пермью 9 июля ограничили движение из-за на время капитального ремонта развязки. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На 285-м километре автодороги Р-242 Пермь — Екатеринбург, в рамках капитального ремонта развязки, перекрыт съезд из Нижних Серег в Екатеринбург», — пояснили там.
Объехать участок можно на разворотной петле Пермского тракта — 284-й километр трассы в сторону Перми. Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06.
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