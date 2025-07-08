08 июля 2025

Трамвайный завод построят в Екатеринбурге

На базе «Уралхиммаша» в Екатеринбурге запустят производство трамваев
© Служба новостей «URA.RU»
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В скором времени начнут производить трехсекционные трамваи «Синара 71-233»
В скором времени начнут производить трехсекционные трамваи «Синара 71-233» Фото:
новость из сюжета
«Иннопром — 2025»

В Екатеринбурге запустят производство низкопольных трамваев. Об этом в ходе пленарной сессии на «Иннопроме» заявил генеральный директор «Группы Синара» Виктор Леш, передает корреспондент URA.RU. 

«К 2026 году мы планируем перейти к выпуску трехсекционных трамваев», — отметил Леш. Компания реконструирует производственный цех на территории «Уралхиммаш», там появится серийное производство низкопольных трамваев различной секционности. 

Планы по созданию производства трамваев подтвердил и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. «Мы подписали соглашение с ФРП о выделении денег и локализации здесь, на базе завода „Уралхиммаш“, по сути, еще одна производственная площадка трамваев. Мы увидим ее через год-полтора», — сказал он.

По словам президента «Группы Синара» Михаила Ходоровского, в рамках проекта будет создано около 600 новых рабочих мест. А выпуск достигнет 200 секций современных вагонов для Екатеринбурга, Таганрога, Краснодара и Ростова-на-Дону. 

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В Екатеринбурге запустят производство низкопольных трамваев. Об этом в ходе пленарной сессии на «Иннопроме» заявил генеральный директор «Группы Синара» Виктор Леш, передает корреспондент URA.RU.  «К 2026 году мы планируем перейти к выпуску трехсекционных трамваев», — отметил Леш. Компания реконструирует производственный цех на территории «Уралхиммаш», там появится серийное производство низкопольных трамваев различной секционности.  Планы по созданию производства трамваев подтвердил и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. «Мы подписали соглашение с ФРП о выделении денег и локализации здесь, на базе завода „Уралхиммаш“, по сути, еще одна производственная площадка трамваев. Мы увидим ее через год-полтора», — сказал он. По словам президента «Группы Синара» Михаила Ходоровского, в рамках проекта будет создано около 600 новых рабочих мест. А выпуск достигнет 200 секций современных вагонов для Екатеринбурга, Таганрога, Краснодара и Ростова-на-Дону. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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