Трамвайный завод построят в Екатеринбурге

В Екатеринбурге запустят производство низкопольных трамваев. Об этом в ходе пленарной сессии на «Иннопроме» заявил генеральный директор «Группы Синара» Виктор Леш, передает корреспондент URA.RU.
«К 2026 году мы планируем перейти к выпуску трехсекционных трамваев», — отметил Леш. Компания реконструирует производственный цех на территории «Уралхиммаш», там появится серийное производство низкопольных трамваев различной секционности.
Планы по созданию производства трамваев подтвердил и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. «Мы подписали соглашение с ФРП о выделении денег и локализации здесь, на базе завода „Уралхиммаш“, по сути, еще одна производственная площадка трамваев. Мы увидим ее через год-полтора», — сказал он.
По словам президента «Группы Синара» Михаила Ходоровского, в рамках проекта будет создано около 600 новых рабочих мест. А выпуск достигнет 200 секций современных вагонов для Екатеринбурга, Таганрога, Краснодара и Ростова-на-Дону.
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