Водителям приходится объезжать Серовский тракт через Нижний Тагил Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На трассе Екатеринбург — Серов днем 12 мая водители встали в глухую пробку. По словам очевидцев, в последние дни ситуация особенно остро ощущается недалеко от Нижнего Тагила, там протяженность пробок доходит до 10 километров.

«Пробки по 10 км, которые начинаются от Медведь-камня вплоть до въезда в Нижний Тагил!», — сообщил один из вставших в пробку водителей группе «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте». По словам местных жителей, ситуацию обострило окончание длинных выходных — многие дачники возвращались домой по этой трассе.

Объехать ремонтируемый участок Серовского тракта можно через Нижний Тагил, однако это оказывает большую нагрузку на городские улицы, вследствие чего и появляются пробки. В эфире «Тагил-ТВ» мэр города Владислав Пинаев еще 7 мая заявил, что проводятся комиссии по безопасности дорожного движения из-за сложной дорожной ситуации.

«Большущий, огромный поток транспорта, особенно грузового, большегрузного, который пошел по Серебрянскому тракту, по улицам Выйская, Верхняя Черепанова, Краснознаменная, по дорогам, которые не предназначены для такого трафика, они просто не делались, чтобы такие тонары проходили… Принято решение, что „Тагилдорстрой“ возьмет на себя оборудование переезда, чтобы увеличить проходимость. „Тагилдорстрой“ берет на себя ремонт ул. Краснознаменной», — рассказал Пинаев.

Участок Серовского тракта оказался перекрыт из-за проведения ремонта мостовой конструкции еще в марте. Помимо этого, запланирован ремонт всей трассы — на эти нужды выделено 700 миллионов рублей.