Арестованных азербайджанцев подозревают в поджоге иномарки в Екатеринбурге. Видео

09 июля 2025 в 14:23 Размер текста - 17 +

Братья Сафаровы, по слухам, могли сжечь авто конкуренту в 2020-м Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге Братья Сафаровы из Азербайджана, которых арестовали по подозрению в убийствах прошлых лет в Екатеринбурге, по слухам, могут быть причастны к поджогу машины предпринимателя-конкурента. Подробности истории URA.RU рассказал источник в силовой среде. По его словам, инцидент произошел ночью 20 ноября 2020 года в Кировском районе. Как видно на кадрах, мужчины в масках облили горючей смесью Toyota Land Cruiser и подожгли. На следующий день полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». «В отделе полиции потерпевший бизнесмен сразу заявил, что к преступлению могут быть причастны Сафаровы. У него с ними давний конфликт. Ранее он жаловался на них из-за возможной причастности к продаже контрафактного спиртного», — рассказал собеседник агентства. Ущерб составил свыше 1,8 млн рублей. Но раскрыть уголовное дело не получилось до сих пор. Связаться с защитой арестованных братьев Сафаровых не удалось. Утром 27 июня в Екатеринбурге прошли массовые задержания уроженцев Азербайджана. После этого пятерых братьев Сафаровых, Гянджиева, Лалаева и Абасова арестовали. Их подозревают в убийстве торговца Пашаева в 2001-м, покушении на Фехруза в 2010-м и расправе над их товарищем в 2011 году. По данным СК России, один из фигурантов дал признательные показания и обличил группу. Но аресты вылились в международный скандал. МИД Азербайджана попросил РФ провести тщательное расследование. В стране отменились концерты российских звезд, а позже были арестованы граждане России. Их обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности и других преступлениях. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Братья Сафаровы из Азербайджана, которых арестовали по подозрению в убийствах прошлых лет в Екатеринбурге, по слухам, могут быть причастны к поджогу машины предпринимателя-конкурента. Подробности истории URA.RU рассказал источник в силовой среде. По его словам, инцидент произошел ночью 20 ноября 2020 года в Кировском районе. Как видно на кадрах, мужчины в масках облили горючей смесью Toyota Land Cruiser и подожгли. На следующий день полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». «В отделе полиции потерпевший бизнесмен сразу заявил, что к преступлению могут быть причастны Сафаровы. У него с ними давний конфликт. Ранее он жаловался на них из-за возможной причастности к продаже контрафактного спиртного», — рассказал собеседник агентства. Ущерб составил свыше 1,8 млн рублей. Но раскрыть уголовное дело не получилось до сих пор. Связаться с защитой арестованных братьев Сафаровых не удалось. Утром 27 июня в Екатеринбурге прошли массовые задержания уроженцев Азербайджана. После этого пятерых братьев Сафаровых, Гянджиева, Лалаева и Абасова арестовали. Их подозревают в убийстве торговца Пашаева в 2001-м, покушении на Фехруза в 2010-м и расправе над их товарищем в 2011 году. По данным СК России, один из фигурантов дал признательные показания и обличил группу. Но аресты вылились в международный скандал. МИД Азербайджана попросил РФ провести тщательное расследование. В стране отменились концерты российских звезд, а позже были арестованы граждане России. Их обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности и других преступлениях. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.