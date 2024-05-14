Челябинскому заксобранию исполнилось 30 лет. Видео

15 мая 2024 в 13:09 Размер текста - 17 +

История челябинского заксобрания началась ровно 30 лет назад Фото: Кондрат Александров © URA.RU Заксобрание Челябинской области 15 мая отмечает 30-летний юбилей. Видео становления региональной законодательной власти поделился челябинский депутат Госдумы Олег Голиков. «Ровно 30 лет назад, 15 мая 1994 года, состоялись выборы в Челябинскую областную Думу. Так была создана региональная законодательная власть Российской Федерации», — говорится на сайте регионального ЗСО. В заксобрании уточнили, что выборы в Челябинскую областную думу первого созыва прошли в воскресенье, 15 мая 1994 года. В первый созыв вошли 15 депутатов, председателем они избрали Вячеслава Скворцова, с декабря 1995 года — Виктор Давыдов. Через два года, в 1996 году, она была переименована в Законодательное собрание. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заксобрание Челябинской области 15 мая отмечает 30-летний юбилей. Видео становления региональной законодательной власти поделился челябинский депутат Госдумы Олег Голиков. «Ровно 30 лет назад, 15 мая 1994 года, состоялись выборы в Челябинскую областную Думу. Так была создана региональная законодательная власть Российской Федерации», — говорится на сайте регионального ЗСО. В заксобрании уточнили, что выборы в Челябинскую областную думу первого созыва прошли в воскресенье, 15 мая 1994 года. В первый созыв вошли 15 депутатов, председателем они избрали Вячеслава Скворцова, с декабря 1995 года — Виктор Давыдов. Через два года, в 1996 году, она была переименована в Законодательное собрание.