14 мая 2024

Челябинскому заксобранию исполнилось 30 лет. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заксобрание Челябинской области. Челябинск
История челябинского заксобрания началась ровно 30 лет назад Фото:

Заксобрание Челябинской области 15 мая отмечает 30-летний юбилей. Видео становления региональной законодательной власти поделился челябинский депутат Госдумы Олег Голиков.

«Ровно 30 лет назад, 15 мая 1994 года, состоялись выборы в Челябинскую областную Думу. Так была создана региональная законодательная власть Российской Федерации», — говорится на сайте регионального ЗСО.

В заксобрании уточнили, что выборы в Челябинскую областную думу первого созыва прошли в воскресенье, 15 мая 1994 года. В первый созыв вошли 15 депутатов, председателем они избрали Вячеслава Скворцова, с декабря 1995 года — Виктор Давыдов. Через два года, в 1996 году, она была переименована в Законодательное собрание.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заксобрание Челябинской области 15 мая отмечает 30-летний юбилей. Видео становления региональной законодательной власти поделился челябинский депутат Госдумы Олег Голиков. «Ровно 30 лет назад, 15 мая 1994 года, состоялись выборы в Челябинскую областную Думу. Так была создана региональная законодательная власть Российской Федерации», — говорится на сайте регионального ЗСО. В заксобрании уточнили, что выборы в Челябинскую областную думу первого созыва прошли в воскресенье, 15 мая 1994 года. В первый созыв вошли 15 депутатов, председателем они избрали Вячеслава Скворцова, с декабря 1995 года — Виктор Давыдов. Через два года, в 1996 году, она была переименована в Законодательное собрание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...