Заксобрание Челябинской области 15 мая отмечает 30-летний юбилей. Видео становления региональной законодательной власти поделился челябинский депутат Госдумы Олег Голиков.
«Ровно 30 лет назад, 15 мая 1994 года, состоялись выборы в Челябинскую областную Думу. Так была создана региональная законодательная власть Российской Федерации», — говорится на сайте регионального ЗСО.
В заксобрании уточнили, что выборы в Челябинскую областную думу первого созыва прошли в воскресенье, 15 мая 1994 года. В первый созыв вошли 15 депутатов, председателем они избрали Вячеслава Скворцова, с декабря 1995 года — Виктор Давыдов. Через два года, в 1996 году, она была переименована в Законодательное собрание.
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