16 мая 2024

В Екатеринбурге прозвучала сирена. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сирену слышали в районе автовокзала Фото:

В Екатеринбурге в районе автовокзала вечером 15 мая прозвучала пожарная сирена, что вызвало беспокойство среди жителей. Об этом URA.RU сообщили очевидцы и поделились видео.

«На одном из автомобильных паркингов ложно сработала пожарная тревога. Беспокоится не о чем», — рассказали в пресс-службе МЧС.

Ситуация с ложной тревогой не является чрезвычайной. Специалисты МЧС оперативно провели проверку и установили, что причиной сигнала стала техническая ошибка.

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В Екатеринбурге в районе автовокзала вечером 15 мая прозвучала пожарная сирена, что вызвало беспокойство среди жителей. Об этом URA.RU сообщили очевидцы и поделились видео. «На одном из автомобильных паркингов ложно сработала пожарная тревога. Беспокоится не о чем», — рассказали в пресс-службе МЧС. Ситуация с ложной тревогой не является чрезвычайной. Специалисты МЧС оперативно провели проверку и установили, что причиной сигнала стала техническая ошибка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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