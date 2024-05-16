Сирену слышали в районе автовокзала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге в районе автовокзала вечером 15 мая прозвучала пожарная сирена, что вызвало беспокойство среди жителей. Об этом URA.RU сообщили очевидцы и поделились видео.

«На одном из автомобильных паркингов ложно сработала пожарная тревога. Беспокоится не о чем», — рассказали в пресс-службе МЧС.

Ситуация с ложной тревогой не является чрезвычайной. Специалисты МЧС оперативно провели проверку и установили, что причиной сигнала стала техническая ошибка.