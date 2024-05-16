16 мая 2024

В лесах под Златоустом зацвела ягода для медведей и волков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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До сбора ягод ими успеют полакомиться рябчики
До сбора ягод ими успеют полакомиться рябчики Фото:

В лесах под Златоустом (Челябинская область) зацвела черника, которая является лакомством для медведей, волков и других обитателей Таганая. Как сообщили в пресс-службе нацпарка, цветки распустились раньше срока.

«Почуяв тепло и оттаяв из-под майского снега, черника на Таганае зацвела раньше среднемноголетнего срока. Однако прошлогодний рекорд, установленный 10 мая, пока не побит», — отметили на Таганае.

Этот ранний цветок привлекает внимание многих обитателей леса. Не только хищников вкупе с лисицами, но и птиц, белок, куниц, лосей. Медведи обсасывают зрелые ягоды черники, оставляя шкурки на побегах.

Рябчики питаются зелеными ягодами. Клевать набухшие почки начинают ранней весной. Обед продолжается и позже, когда развиваются еще неспелые ягоды. Часто это оставляет без дикороса другую живность нацпарка.

Черника не смогла побить рекорд 2023 года по срокам цветения
Черника не смогла побить рекорд 2023 года по срокам цветения
Фото:

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В лесах под Златоустом (Челябинская область) зацвела черника, которая является лакомством для медведей, волков и других обитателей Таганая. Как сообщили в пресс-службе нацпарка, цветки распустились раньше срока. «Почуяв тепло и оттаяв из-под майского снега, черника на Таганае зацвела раньше среднемноголетнего срока. Однако прошлогодний рекорд, установленный 10 мая, пока не побит», — отметили на Таганае. Этот ранний цветок привлекает внимание многих обитателей леса. Не только хищников вкупе с лисицами, но и птиц, белок, куниц, лосей. Медведи обсасывают зрелые ягоды черники, оставляя шкурки на побегах. Рябчики питаются зелеными ягодами. Клевать набухшие почки начинают ранней весной. Обед продолжается и позже, когда развиваются еще неспелые ягоды. Часто это оставляет без дикороса другую живность нацпарка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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