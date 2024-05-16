В лесах под Златоустом (Челябинская область) зацвела черника, которая является лакомством для медведей, волков и других обитателей Таганая. Как сообщили в пресс-службе нацпарка, цветки распустились раньше срока.
«Почуяв тепло и оттаяв из-под майского снега, черника на Таганае зацвела раньше среднемноголетнего срока. Однако прошлогодний рекорд, установленный 10 мая, пока не побит», — отметили на Таганае.
Этот ранний цветок привлекает внимание многих обитателей леса. Не только хищников вкупе с лисицами, но и птиц, белок, куниц, лосей. Медведи обсасывают зрелые ягоды черники, оставляя шкурки на побегах.
Рябчики питаются зелеными ягодами. Клевать набухшие почки начинают ранней весной. Обед продолжается и позже, когда развиваются еще неспелые ягоды. Часто это оставляет без дикороса другую живность нацпарка.
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