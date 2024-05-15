Марочко: ВСУ активно минируют дома в Харьковской области

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Украинские военные минируют подвалы жилых домов в Харьковской области, заявил Андрей Марочко
Украинские военные минируют подвалы жилых домов в Харьковской области, заявил Андрей Марочко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

При отступлении из населенных пунктов Харьковской области подразделения ВСУ активно минируют местность. Украинские войска устанавливают мины в жилых домах и подвалах. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

"В ходе освобождения населенных пунктов Харьковской области выявлены многочисленные факты минирования и установки мин-ловушек украинскими боевиками. Зафиксированы случаи минирования частных домостроений и подвальных помещений", — передает слова Марочко РИА Новости. Он добавил, что минирование производится в местах, где могут пострадать гражданские лица.

По словам эксперта, для минирования местности украинские войска "в большей степени" используют боеприпасы, поставленные странами НАТО, такие как французские, немецкие и американские противопехотные и противотанковые мины, которые можно обезвредить только путем подрыва. Марочко также отметил, что даже под извлекаемые мины ВСУ устанавливают дополнительные заряды.

Российские войска продолжают активные операции в Харьковской области, освободив несколько населенных пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что правительство предпринимает все необходимые меры для усиления обороны на этом направлении.

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При отступлении из населенных пунктов Харьковской области подразделения ВСУ активно минируют местность. Украинские войска устанавливают мины в жилых домах и подвалах. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе освобождения населенных пунктов Харьковской области выявлены многочисленные факты минирования и установки мин-ловушек украинскими боевиками. Зафиксированы случаи минирования частных домостроений и подвальных помещений", — передает слова Марочко РИА Новости. Он добавил, что минирование производится в местах, где могут пострадать гражданские лица. По словам эксперта, для минирования местности украинские войска "в большей степени" используют боеприпасы, поставленные странами НАТО, такие как французские, немецкие и американские противопехотные и противотанковые мины, которые можно обезвредить только путем подрыва. Марочко также отметил, что даже под извлекаемые мины ВСУ устанавливают дополнительные заряды. Российские войска продолжают активные операции в Харьковской области, освободив несколько населенных пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что правительство предпринимает все необходимые меры для усиления обороны на этом направлении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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