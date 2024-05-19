19 мая 2024
18 мая 2024

ФСБ пресекла крупный канал наркотрафика в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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ФСБ и полиция ХМАО задержали наркодилера в ХМАО
ФСБ и полиция ХМАО задержали наркодилера в ХМАО Фото:

Сотрудники ФСБ и следователи полиции ХМАО пресекли канал поставки мефедрона в Югорск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области совместно с УМВД России по ХМАО-Югре пресечена противоправная деятельность гражданина России, который приобрел и хранил наркотическое вещество синтетического происхождения по месту проживания в городе Югорске", — сообщили в ФСБ. По сообщению силовиков, подозреваемый собирался расфасовать и распространить мефедрон на территории региона.

Наркотики изъяты. Следователи Югорска возбудили уголовное дело в отношении югорчанина за покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере. Мужчина признался в содеянном, на данный момент его заключили под стражу.

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Сотрудники ФСБ и следователи полиции ХМАО пресекли канал поставки мефедрона в Югорск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области. "В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области совместно с УМВД России по ХМАО-Югре пресечена противоправная деятельность гражданина России, который приобрел и хранил наркотическое вещество синтетического происхождения по месту проживания в городе Югорске", — сообщили в ФСБ. По сообщению силовиков, подозреваемый собирался расфасовать и распространить мефедрон на территории региона. Наркотики изъяты. Следователи Югорска возбудили уголовное дело в отношении югорчанина за покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере. Мужчина признался в содеянном, на данный момент его заключили под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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