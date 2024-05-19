ФСБ пресекла крупный канал наркотрафика в ХМАО

Сотрудники ФСБ и следователи полиции ХМАО пресекли канал поставки мефедрона в Югорск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области совместно с УМВД России по ХМАО-Югре пресечена противоправная деятельность гражданина России, который приобрел и хранил наркотическое вещество синтетического происхождения по месту проживания в городе Югорске", — сообщили в ФСБ. По сообщению силовиков, подозреваемый собирался расфасовать и распространить мефедрон на территории региона.
Наркотики изъяты. Следователи Югорска возбудили уголовное дело в отношении югорчанина за покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере. Мужчина признался в содеянном, на данный момент его заключили под стражу.
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