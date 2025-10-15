Председатель Думы Югры Борис Хохряков рассказал о личных воспоминаниях, связанных со строительством нового моста «Звезда Оби» в Сургуте 15 октября 2025 года. Для политика это событие стало особой вехой, так как он участвовал лично в открытии первого сургутского моста через Обь.
«Я помню, как мы открывали первый мост через Обь в Сургуте — он стал символом целой эпохи, изменив жизнь всего региона. И вот сегодня мы пишем новую главу!» — написал Хохряков в своем telegram-канале.
Он подчеркнул, что новый мост укрепит транспортный каркас Урала и Сибири. Досрочная сдача объекта стала настоящей победой подрядчика АО «Мостострой-11» и строителей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте открыли второй мостовой переход через Обь, который является ключевым инфраструктурным объектом федерального значения. В церемонии открытия по видеосвязи участвовал президент России Владимир Путин. Прямая трансляция проходила на канале «Россия-24».
