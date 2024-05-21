Глава Арбитражного суда Челябинской области уходит в отставку

21 мая 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

Евгений Шахутдинов не подал заявление о переизбрание на пост главы челябинского областного арбитража Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель Арбитражного суда Челябинской области Евгений Шайхутдинов не будет принимать участие в конкурсе на пост руководителя суда. Это следует из информации на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС), где отсутствует его кандидатура. «Поступило заявление Бастена Дмитрия Александровича о рекомендации кандидатом на должность председателя Арбитражного суда Челябинской области (по конкурсу, объявленному в „Российской газете“ от 19 февраля 2024 г. № 36)», — говорится в соответствующем оповещении. Последним днем приема документов было 18 марта, после чего заявки уже не принимались, и сегодня Бастен является единственным претендентом на должность. Бастен в 2003 году окончил Челябинский госуниверситет по специальности «юриспруденция». С 2001 по 2007 год был помощником судьи областного арбитража, затем стал стал судьей. В 2015 году назначен на должность зампредседателя Арбитражного суда Челябинской области. В случае, если ВККС одобрит его кандидатуру, документы на утверждение в должности будут переданы в администрацию президента для дальнейшего утверждения главой государства. С сентября 2018 года областным арбитражем руководит Евгений Шайхутдинов. Он стал преемником работавшего в этой должности Андрея Орлова, полномочия которого истекли в октябре 2017 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Арбитражного суда Челябинской области Евгений Шайхутдинов не будет принимать участие в конкурсе на пост руководителя суда. Это следует из информации на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС), где отсутствует его кандидатура. «Поступило заявление Бастена Дмитрия Александровича о рекомендации кандидатом на должность председателя Арбитражного суда Челябинской области (по конкурсу, объявленному в „Российской газете“ от 19 февраля 2024 г. № 36)», — говорится в соответствующем оповещении. Последним днем приема документов было 18 марта, после чего заявки уже не принимались, и сегодня Бастен является единственным претендентом на должность. Бастен в 2003 году окончил Челябинский госуниверситет по специальности «юриспруденция». С 2001 по 2007 год был помощником судьи областного арбитража, затем стал стал судьей. В 2015 году назначен на должность зампредседателя Арбитражного суда Челябинской области. В случае, если ВККС одобрит его кандидатуру, документы на утверждение в должности будут переданы в администрацию президента для дальнейшего утверждения главой государства. С сентября 2018 года областным арбитражем руководит Евгений Шайхутдинов. Он стал преемником работавшего в этой должности Андрея Орлова, полномочия которого истекли в октябре 2017 года.