Отец Niletto поздравил сына с разрывом ахиллова сухожилия

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День города - 300-летие Екатеринбурга. Екатеринбург , niletto, нилетто, прытков данил
После травмы на восстановление у Niletto уйдет около полугода Фото:

Отец Niletto (Данила Прыткова) Сергей Прытков в шутку поздравил сына с первой серьезной травмой — недавно певец оказался в инвалидной коляске после неудачной игры в баскетбол. Об этом Прытков-старший рассказал журналистам перед премьерой фильма «Нелюбимка» в Екатеринбурге.

«У меня были многочисленные травмы. Я играю в хоккей 60 лет, травм много было. Я поздравил [сына] с первой хорошей травмой, мы смеялись вместе, вчера с ним разговаривал», — поделился отец музыканта.

В начале мая Niletto вынужден был пересесть на инвалидную коляску — после игры в баскетбол врачи диагностировали у него разрыв ахиллова сухожилия. Певец признался, что на восстановление уйдет полгода, и ему придется пропустить баскетбольный сезон. Тем не менее автор хита «Любимка» продолжает заниматься спортом, несмотря на серьезную травму.

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Отец Niletto (Данила Прыткова) Сергей Прытков в шутку поздравил сына с первой серьезной травмой — недавно певец оказался в инвалидной коляске после неудачной игры в баскетбол. Об этом Прытков-старший рассказал журналистам перед премьерой фильма «Нелюбимка» в Екатеринбурге. «У меня были многочисленные травмы. Я играю в хоккей 60 лет, травм много было. Я поздравил [сына] с первой хорошей травмой, мы смеялись вместе, вчера с ним разговаривал», — поделился отец музыканта. В начале мая Niletto вынужден был пересесть на инвалидную коляску — после игры в баскетбол врачи диагностировали у него разрыв ахиллова сухожилия. Певец признался, что на восстановление уйдет полгода, и ему придется пропустить баскетбольный сезон. Тем не менее автор хита «Любимка» продолжает заниматься спортом, несмотря на серьезную травму.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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