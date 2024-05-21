Отец Niletto поздравил сына с разрывом ахиллова сухожилия

21 мая 2024 в 20:59 Размер текста - 17 +

После травмы на восстановление у Niletto уйдет около полугода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Отец Niletto (Данила Прыткова) Сергей Прытков в шутку поздравил сына с первой серьезной травмой — недавно певец оказался в инвалидной коляске после неудачной игры в баскетбол. Об этом Прытков-старший рассказал журналистам перед премьерой фильма «Нелюбимка» в Екатеринбурге. «У меня были многочисленные травмы. Я играю в хоккей 60 лет, травм много было. Я поздравил [сына] с первой хорошей травмой, мы смеялись вместе, вчера с ним разговаривал», — поделился отец музыканта. В начале мая Niletto вынужден был пересесть на инвалидную коляску — после игры в баскетбол врачи диагностировали у него разрыв ахиллова сухожилия. Певец признался, что на восстановление уйдет полгода, и ему придется пропустить баскетбольный сезон. Тем не менее автор хита «Любимка» продолжает заниматься спортом, несмотря на серьезную травму. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отец Niletto (Данила Прыткова) Сергей Прытков в шутку поздравил сына с первой серьезной травмой — недавно певец оказался в инвалидной коляске после неудачной игры в баскетбол. Об этом Прытков-старший рассказал журналистам перед премьерой фильма «Нелюбимка» в Екатеринбурге. «У меня были многочисленные травмы. Я играю в хоккей 60 лет, травм много было. Я поздравил [сына] с первой хорошей травмой, мы смеялись вместе, вчера с ним разговаривал», — поделился отец музыканта. В начале мая Niletto вынужден был пересесть на инвалидную коляску — после игры в баскетбол врачи диагностировали у него разрыв ахиллова сухожилия. Певец признался, что на восстановление уйдет полгода, и ему придется пропустить баскетбольный сезон. Тем не менее автор хита «Любимка» продолжает заниматься спортом, несмотря на серьезную травму.