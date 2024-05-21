Отец Niletto поздравил сына с разрывом ахиллова сухожилия

Отец Niletto (Данила Прыткова) Сергей Прытков в шутку поздравил сына с первой серьезной травмой — недавно певец оказался в инвалидной коляске после неудачной игры в баскетбол. Об этом Прытков-старший рассказал журналистам перед премьерой фильма «Нелюбимка» в Екатеринбурге.
«У меня были многочисленные травмы. Я играю в хоккей 60 лет, травм много было. Я поздравил [сына] с первой хорошей травмой, мы смеялись вместе, вчера с ним разговаривал», — поделился отец музыканта.
В начале мая Niletto вынужден был пересесть на инвалидную коляску — после игры в баскетбол врачи диагностировали у него разрыв ахиллова сухожилия. Певец признался, что на восстановление уйдет полгода, и ему придется пропустить баскетбольный сезон. Тем не менее автор хита «Любимка» продолжает заниматься спортом, несмотря на серьезную травму.
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