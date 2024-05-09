Певец Niletto, оказавшийся в инвалидной коляске, вернулся к тренировкам

Певец Niletto (настоящее имя Данил Прытков, родом из Екатеринбурга) продолжает заниматься спортом, несмотря на серьезную травму. Видео тренировки артист опубликовал в Instagram (запрещен в России; принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).
«Вот так теперь и треним», — подписал Niletto видео в социальной сети. Как можно заметить на видео, травма не стала преградой для тренировок.
В начале мая музыкант после игры в баскетбол, попал в больницу с разрывом ахиллова сухожилия и был вынужден передвигаться на инвалидной коляске. Он признался, что на восстановление уйдет полгода, и ему придется пропустить баскетбольный сезон.
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