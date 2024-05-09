09 мая 2024

Певец Niletto, оказавшийся в инвалидной коляске, вернулся к тренировкам

© Служба новостей «URA.RU»
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День города - 300-летие Екатеринбурга. Екатеринбург , niletto, нилетто, прытков данил
Артист продолжает заниматься спорт с гипсом на ноге Фото:

Певец Niletto (настоящее имя Данил Прытков, родом из Екатеринбурга) продолжает заниматься спортом, несмотря на серьезную травму. Видео тренировки артист опубликовал в Instagram (запрещен в России; принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

«Вот так теперь и треним», — подписал Niletto видео в социальной сети. Как можно заметить на видео, травма не стала преградой для тренировок.

В начале мая музыкант после игры в баскетбол, попал в больницу с разрывом ахиллова сухожилия и был вынужден передвигаться на инвалидной коляске. Он признался, что на восстановление уйдет полгода, и ему придется пропустить баскетбольный сезон.

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Певец Niletto (настоящее имя Данил Прытков, родом из Екатеринбурга) продолжает заниматься спортом, несмотря на серьезную травму. Видео тренировки артист опубликовал в Instagram (запрещен в России; принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). «Вот так теперь и треним», — подписал Niletto видео в социальной сети. Как можно заметить на видео, травма не стала преградой для тренировок. В начале мая музыкант после игры в баскетбол, попал в больницу с разрывом ахиллова сухожилия и был вынужден передвигаться на инвалидной коляске. Он признался, что на восстановление уйдет полгода, и ему придется пропустить баскетбольный сезон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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