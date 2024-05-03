Ближайшие полгода Niletto будет восстанавливаться после травмы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Певец Niletto (настоящее имя Данил Прытков, родом из Екатеринбурга) получил травму ноги во время игры в баскетбол и сейчас находится в больнице с гипсом. Артист вынужден передвигаться на инвалидной коляске. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

«К сожалению, я могу играть только в одноногий баскетбол пока что, в ближайшие полгода. Надеюсь, восстановлюсь к следующему сезону. Первая моя травма — разрыв ахилла на правой ноге», — сказал певец в своем telegram-канале.

Он отметил, что продолжит болеть за свою команду и следить за ее играми. «Жалко, что на пиковой форме приходится уходить на восстановление», — посетовал Niletto.

Скрин: страница Niletto в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена)