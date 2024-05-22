Боец из ХМАО попросил главу района помочь в закупке дронов-разведчиков

Военнослужащий их Советского района (ХМАО) поделился, что его мотострелковому батальону требуются дроны разведчики и дроны-камикадзе. О просьбе бойца сообщил глава района Евгений Буренков.
«Накануне встретился с нашим земляком, участником специальной военной операции, заключившим контракт и проходящим службу в мотострелковом батальоне. Сегодня подразделению требуются дроны-разведчики, не лишними были бы и дроны-камикадзе», — поделился подробностями встречи Буренков в своем telegram-канале.
По итогам обсуждения было определено несколько позиций из заявки бойца, которые будут переданы для обеспечения за счет средств, собранных в рамках акции «Наш солдат». Также для данного подразделения требуется сформировать сборный гуманитарный груз, в том числе с необходимым оборудованием для полевых условий, добавил Буренков.
Югорский военнослужащий в данный момент проходит медицинскую реабилитацию. В ходе выполнения боевого задания он получил тяжелое ранение руки. Впереди его ждет еще одна операция и длительный период восстановления.
Губернатор Югры Наталья Комарова во время визита в Макеевку (ДНР) передала военнослужащим гуманитарный груз от югорчан. В составе него были включены дроны, приборы ночного видения и ноутбуки. С начала проведения СВО югорчанами направлено более 3,5 тысячи тонн гуманитарного груза.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!