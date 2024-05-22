22 мая 2024

Боец из ХМАО попросил главу района помочь в закупке дронов-разведчиков

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Буренков объявил сбор для поддержки оборудованием батальона бойца из ХМАО Фото:

Военнослужащий их Советского района (ХМАО) поделился, что его мотострелковому батальону требуются дроны разведчики и дроны-камикадзе. О просьбе бойца сообщил глава района Евгений Буренков.

«Накануне встретился с нашим земляком, участником специальной военной операции, заключившим контракт и проходящим службу в мотострелковом батальоне. Сегодня подразделению требуются дроны-разведчики, не лишними были бы и дроны-камикадзе», — поделился подробностями встречи Буренков в своем telegram-канале.

По итогам обсуждения было определено несколько позиций из заявки бойца, которые будут переданы для обеспечения за счет средств, собранных в рамках акции «Наш солдат». Также для данного подразделения требуется сформировать сборный гуманитарный груз, в том числе с необходимым оборудованием для полевых условий, добавил Буренков.

Югорский военнослужащий в данный момент проходит медицинскую реабилитацию. В ходе выполнения боевого задания он получил тяжелое ранение руки. Впереди его ждет еще одна операция и длительный период восстановления.

Губернатор Югры Наталья Комарова во время визита в Макеевку (ДНР) передала военнослужащим гуманитарный груз от югорчан. В составе него были включены дроны, приборы ночного видения и ноутбуки. С начала проведения СВО югорчанами направлено более 3,5 тысячи тонн гуманитарного груза.

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Военнослужащий их Советского района (ХМАО) поделился, что его мотострелковому батальону требуются дроны разведчики и дроны-камикадзе. О просьбе бойца сообщил глава района Евгений Буренков. «Накануне встретился с нашим земляком, участником специальной военной операции, заключившим контракт и проходящим службу в мотострелковом батальоне. Сегодня подразделению требуются дроны-разведчики, не лишними были бы и дроны-камикадзе», — поделился подробностями встречи Буренков в своем telegram-канале. По итогам обсуждения было определено несколько позиций из заявки бойца, которые будут переданы для обеспечения за счет средств, собранных в рамках акции «Наш солдат». Также для данного подразделения требуется сформировать сборный гуманитарный груз, в том числе с необходимым оборудованием для полевых условий, добавил Буренков. Югорский военнослужащий в данный момент проходит медицинскую реабилитацию. В ходе выполнения боевого задания он получил тяжелое ранение руки. Впереди его ждет еще одна операция и длительный период восстановления. Губернатор Югры Наталья Комарова во время визита в Макеевку (ДНР) передала военнослужащим гуманитарный груз от югорчан. В составе него были включены дроны, приборы ночного видения и ноутбуки. С начала проведения СВО югорчанами направлено более 3,5 тысячи тонн гуманитарного груза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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