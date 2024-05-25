25 мая 2024

Куйвашев дал новые поблажки социальным НКО, однако есть условия

На Урале расширен список НКО, которые могут использовать госимущество бесплатно
© Служба новостей «URA.RU»
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Отбором претендентов на получение господдержки занимается региональное минимущества
Отбором претендентов на получение господдержки занимается региональное минимущества Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расширил перечень некоммерческих организаций (НКО), которые могут пользоваться госимуществом безвозмездно. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП).

«В их число вошли организации, которые оказывают помощь в сфере семьи, материнства, отцовства и детства. А также организации, занимающиеся содержанием приютов для животных», — говорится в telegram-канале «Свердловский пул», который ведет ДИП. Они могут получить госимущество в аренду или безвозмездно.

Отмечается, что для аренды требуется работа в регионе не менее одного года, а для безвозмездного пользования — не менее пяти лет. Отбор таких организаций проводит региональное министерство по управлению государственным имуществом. 

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расширил перечень некоммерческих организаций (НКО), которые могут пользоваться госимуществом безвозмездно. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «В их число вошли организации, которые оказывают помощь в сфере семьи, материнства, отцовства и детства. А также организации, занимающиеся содержанием приютов для животных», — говорится в telegram-канале «Свердловский пул», который ведет ДИП. Они могут получить госимущество в аренду или безвозмездно. Отмечается, что для аренды требуется работа в регионе не менее одного года, а для безвозмездного пользования — не менее пяти лет. Отбор таких организаций проводит региональное министерство по управлению государственным имуществом. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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