Куйвашев дал новые поблажки социальным НКО, однако есть условия

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расширил перечень некоммерческих организаций (НКО), которые могут пользоваться госимуществом безвозмездно. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП).
«В их число вошли организации, которые оказывают помощь в сфере семьи, материнства, отцовства и детства. А также организации, занимающиеся содержанием приютов для животных», — говорится в telegram-канале «Свердловский пул», который ведет ДИП. Они могут получить госимущество в аренду или безвозмездно.
Отмечается, что для аренды требуется работа в регионе не менее одного года, а для безвозмездного пользования — не менее пяти лет. Отбор таких организаций проводит региональное министерство по управлению государственным имуществом.
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