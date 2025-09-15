В мэрии показали, где установят новые остановки в Екатеринбурге: карта

Новые 35 остановок смонтируют в семи районах Екатеринбурга
Новые комплексы установят к 2026 году
Новые комплексы установят к 2026 году

В семи районах Екатеринбурга установят 35 новых остановок. Завершить их монтаж власти планируют до конца 2025 года, рассказали в пресс-службе мэрии.

«35 комплексов из новой партии закупленных остановок будут смонтированы в семи районах Екатеринбурга: Верх-Исетском, Железнодорожном, Ленинском, Кировском, Орджоникидзевском, Октябрьском и Чкаловском», — пояснили там. Карта с подробным планом их размещения приведена ниже.

Ранее глава департамента транспорта мэрии Игорь Ощепков заявил, что до конца 2025 года в Екатеринбурге планируют убрать 318 остановок (комплексы с киосками и навесами, защищающими от дождя и снега). И установить 75 новых. На обустройство каждой необходимо 1,4 миллиона рублей. В эту стоимость входит изготовление навеса, его установка, а также благоустройство территории после выноса киосков (это и бетонные блоки, и металлические конструкции). Чтобы ускорить обустройство новых остановок и в 2025 году установить еще 32, в бюджет нужно заложить 45 миллионов рублей.

