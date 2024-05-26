В Южной Осетии назвали премьера Грузии мечтателем и призвали вернуться к реальности

МИД Южной Осетии: приходится в очередной раз омрачить мечтателя Кобахидзе
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В Южной Осетии резко отвергают воссоединение с Грузией
В Южной Осетии резко отвергают воссоединение с Грузией Фото:

В МИД Южной Осетии раскритиковали премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе за его высказывания о стремлении к общему будущему с Южной Осетией и Абхазией. В министерстве обратили внимание на заявления премьера, назвав его мечтателем, и призвали вернуться к реальности.

«Обратили внимание на очередные заявления, сделанные в Грузии относительно стремления к общему будущему с народами Республики Южная Осетия и Республики Абхазия. Приходится в очередной раз омрачить мечтательный настрой Кобахидзе и вернуть его и других „мечтателей“ к реальности», — говорится в сообщении МИД. 

Осетинская сторона считает неприемлемыми любые разговоры о возможном включении Южной Осетии в состав Грузии. В МИД подчеркнули, что Республика Южная Осетия — независимое государство, достигшее своей независимости в результате длительной борьбы против «грузинского фашизма» и заплатившее огромную цену за свою свободу.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 26 мая заявил о планах страны вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию, а также стать членом Евросоюза к 2030 году. Он выразил надежду на единую и сильную Грузию, где будут жить и абхазские, и осетинские братья и сестры.

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В МИД Южной Осетии раскритиковали премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе за его высказывания о стремлении к общему будущему с Южной Осетией и Абхазией. В министерстве обратили внимание на заявления премьера, назвав его мечтателем, и призвали вернуться к реальности. «Обратили внимание на очередные заявления, сделанные в Грузии относительно стремления к общему будущему с народами Республики Южная Осетия и Республики Абхазия. Приходится в очередной раз омрачить мечтательный настрой Кобахидзе и вернуть его и других „мечтателей“ к реальности», — говорится в сообщении МИД.  Осетинская сторона считает неприемлемыми любые разговоры о возможном включении Южной Осетии в состав Грузии. В МИД подчеркнули, что Республика Южная Осетия — независимое государство, достигшее своей независимости в результате длительной борьбы против «грузинского фашизма» и заплатившее огромную цену за свою свободу. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 26 мая заявил о планах страны вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию, а также стать членом Евросоюза к 2030 году. Он выразил надежду на единую и сильную Грузию, где будут жить и абхазские, и осетинские братья и сестры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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