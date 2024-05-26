В Харьковской области бойцы на танках с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска разгромили позиции ВСУ. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, на машинах работали военнослужащие группировки «Север».
«Танкисты группировки войск „Север“ громят позиции ВСУ. Экипаж этого танка Т-72Б3М с названием „Ленивый“ совсем недавно участвовал в освобождении одного из населенных пунктов Харьковской области», — рассказали в Минобороны РФ.
Военное ведомство показало видео. На кадрах продемонстрирован огонь боевой машины, который велся по укрепленным позициям противника. Работа шла в поле.
«Почему так назвали танк? Он ленится уезжать, пока не добьет последнего врага», — пояснил механик-водитель с позывным «Чугун».
Орудие танка способно бить на расстоянии до трех километров прямой наводкой. Машина также имеет двигатель мощностью 1130 лошадиных сил.
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