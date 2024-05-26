Танки с челябинским двигателем разгромили позиции ВСУ в Харьковской области. Видео

27 мая 2024 в 09:30 Размер текста - 17 +

Позиции ВСУ разгромили на танках Т-72Б3М Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Харьковской области бойцы на танках с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска разгромили позиции ВСУ. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, на машинах работали военнослужащие группировки «Север». «Танкисты группировки войск „Север“ громят позиции ВСУ. Экипаж этого танка Т-72Б3М с названием „Ленивый“ совсем недавно участвовал в освобождении одного из населенных пунктов Харьковской области», — рассказали в Минобороны РФ. Военное ведомство показало видео. На кадрах продемонстрирован огонь боевой машины, который велся по укрепленным позициям противника. Работа шла в поле. «Почему так назвали танк? Он ленится уезжать, пока не добьет последнего врага», — пояснил механик-водитель с позывным «Чугун». Орудие танка способно бить на расстоянии до трех километров прямой наводкой. Машина также имеет двигатель мощностью 1130 лошадиных сил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Харьковской области бойцы на танках с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска разгромили позиции ВСУ. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, на машинах работали военнослужащие группировки «Север». «Танкисты группировки войск „Север“ громят позиции ВСУ. Экипаж этого танка Т-72Б3М с названием „Ленивый“ совсем недавно участвовал в освобождении одного из населенных пунктов Харьковской области», — рассказали в Минобороны РФ. Военное ведомство показало видео. На кадрах продемонстрирован огонь боевой машины, который велся по укрепленным позициям противника. Работа шла в поле. «Почему так назвали танк? Он ленится уезжать, пока не добьет последнего врага», — пояснил механик-водитель с позывным «Чугун». Орудие танка способно бить на расстоянии до трех километров прямой наводкой. Машина также имеет двигатель мощностью 1130 лошадиных сил.