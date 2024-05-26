26 мая 2024
25 мая 2024

Танки с челябинским двигателем разгромили позиции ВСУ в Харьковской области. Видео

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Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, танковый биатлон, военные учение, танк т-72
Позиции ВСУ разгромили на танках Т-72Б3М Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Харьковской области бойцы на танках с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска разгромили позиции ВСУ. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, на машинах работали военнослужащие группировки «Север».

«Танкисты группировки войск „Север“ громят позиции ВСУ. Экипаж этого танка Т-72Б3М с названием „Ленивый“ совсем недавно участвовал в освобождении одного из населенных пунктов Харьковской области», — рассказали в Минобороны РФ.

Военное ведомство показало видео. На кадрах продемонстрирован огонь боевой машины, который велся по укрепленным позициям противника. Работа шла в поле.

«Почему так назвали танк? Он ленится уезжать, пока не добьет последнего врага», — пояснил механик-водитель с позывным «Чугун».

Орудие танка способно бить на расстоянии до трех километров прямой наводкой. Машина также имеет двигатель мощностью 1130 лошадиных сил.

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В Харьковской области бойцы на танках с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска разгромили позиции ВСУ. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, на машинах работали военнослужащие группировки «Север». «Танкисты группировки войск „Север“ громят позиции ВСУ. Экипаж этого танка Т-72Б3М с названием „Ленивый“ совсем недавно участвовал в освобождении одного из населенных пунктов Харьковской области», — рассказали в Минобороны РФ. Военное ведомство показало видео. На кадрах продемонстрирован огонь боевой машины, который велся по укрепленным позициям противника. Работа шла в поле. «Почему так назвали танк? Он ленится уезжать, пока не добьет последнего врага», — пояснил механик-водитель с позывным «Чугун». Орудие танка способно бить на расстоянии до трех километров прямой наводкой. Машина также имеет двигатель мощностью 1130 лошадиных сил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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