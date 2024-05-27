РБК: Соцфонд закончил первый год своей работы с дефицитом в 593 млрд рублей

27 мая 2024 в 09:39 Размер текста - 17 +

В Минтруде пояснили, что балансового дефицита не произошло в Соцфонде Фото: Денис Моргунов © URA.RU Первый год своей работы Соцфонд России (СФР) закончил с дефицитов в почти 600 миллиардов рублей. Это стало известно из материалов об исполнении бюджета фонда. «Бюджет Соцфонда в первый год его существования исполнен с дефицитом на 593 миллиарда рублей. Это связано с тем, что федеральный трансферт на расходы фонда был перечислен еще в конце 2022-го. Вклад взносов с зарплат в доходах СФР резко вырос», — передает РБК, который ознакомился с бюджетом СФР. Соцфонд был создан в январе 2023 года. Он объединил в себе Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. В РБК отметили, что основную часть СФР формирует именно Пенсионный фонд. Максимальный дефицит за все время был лишь в 2015 году — 543,7 миллиарда рублей. В 2022 году был рекордный профицит — 1,1 триллиона рублей. Это произошло за счет перечисления раньше срока федерального трансферта, который был рассчитан на 2023 год, рассказали в Минтруде. В ведомстве подчеркнули, что балансового дефицита не произошло. Из-за сокращения федерального трансферта снизился и совокупный доход относительно плана. Размер трансферта уменьшился с пяти триллионов до четырех. Такое изменение произошло из-за того, что в декабре правительство РФ выделило деньги из резервного фонда. При этом СФР продолжает функционировать с остатками на счетах. По данным на начало 2023 года — их размер составлял почти два триллиона рублей. В 2024 году — 1,13 триллиона рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый год своей работы Соцфонд России (СФР) закончил с дефицитов в почти 600 миллиардов рублей. Это стало известно из материалов об исполнении бюджета фонда. «Бюджет Соцфонда в первый год его существования исполнен с дефицитом на 593 миллиарда рублей. Это связано с тем, что федеральный трансферт на расходы фонда был перечислен еще в конце 2022-го. Вклад взносов с зарплат в доходах СФР резко вырос», — передает РБК, который ознакомился с бюджетом СФР. Соцфонд был создан в январе 2023 года. Он объединил в себе Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. В РБК отметили, что основную часть СФР формирует именно Пенсионный фонд. Максимальный дефицит за все время был лишь в 2015 году — 543,7 миллиарда рублей. В 2022 году был рекордный профицит — 1,1 триллиона рублей. Это произошло за счет перечисления раньше срока федерального трансферта, который был рассчитан на 2023 год, рассказали в Минтруде. В ведомстве подчеркнули, что балансового дефицита не произошло. Из-за сокращения федерального трансферта снизился и совокупный доход относительно плана. Размер трансферта уменьшился с пяти триллионов до четырех. Такое изменение произошло из-за того, что в декабре правительство РФ выделило деньги из резервного фонда. При этом СФР продолжает функционировать с остатками на счетах. По данным на начало 2023 года — их размер составлял почти два триллиона рублей. В 2024 году — 1,13 триллиона рублей.