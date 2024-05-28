Роскосмос завершил новый отбор космонавтов

В новый отряд космонавтов вошли трое мужчин и одна девушка

28 мая 2024 в 17:23 Размер текста - 17 +

Отбор космонавтов прошли Анастасия Бурчуладзе, Эльчин Вахидов, Владимир Ворожко и Александр Жеребцов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Роскосмос завершил отбор космонавтов, объявив результаты четвертого набора. Четыре участника — Анастасия Бурчуладзе, Эльчин Вахидов, Владимир Ворожко и Александр Жеребцов — рекомендованы кандидатами в космонавты-испытатели и начнут двухлетнюю подготовку к космическим полетам. Об этом рассказали в пресс-службе госкорпорации. «В ближайшее время Анастасия Бурчуладзе, Эльчин Вахидов, Владимир Ворожко и Александр Жеребцов приступят к двухлетней общекосмической подготовке», — сообщает пресс-служба Роскосмоса. Там добавили, что после завершения обучения и прохождения государственного экзамена кандидатам будет присвоено звание «космонавт-испытатель». Отбор новых космонавтов в Роскосмосе проходил с 10 июля по 20 декабря 2023 года. Было рассмотрено 296 заявлений со всей необходимой документацией, среди которых 80 заявлений были представлены женщинами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Роскосмос завершил отбор космонавтов, объявив результаты четвертого набора. Четыре участника — Анастасия Бурчуладзе, Эльчин Вахидов, Владимир Ворожко и Александр Жеребцов — рекомендованы кандидатами в космонавты-испытатели и начнут двухлетнюю подготовку к космическим полетам. Об этом рассказали в пресс-службе госкорпорации. «В ближайшее время Анастасия Бурчуладзе, Эльчин Вахидов, Владимир Ворожко и Александр Жеребцов приступят к двухлетней общекосмической подготовке», — сообщает пресс-служба Роскосмоса. Там добавили, что после завершения обучения и прохождения государственного экзамена кандидатам будет присвоено звание «космонавт-испытатель». Отбор новых космонавтов в Роскосмосе проходил с 10 июля по 20 декабря 2023 года. Было рассмотрено 296 заявлений со всей необходимой документацией, среди которых 80 заявлений были представлены женщинами.