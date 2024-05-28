Роскосмос завершил новый отбор космонавтов

В новый отряд космонавтов вошли трое мужчин и одна девушка
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Встреча космонавтов с екатеринбургскими студентами в ДИВСе. Екатеринбург, Роскосмос
Отбор космонавтов прошли Анастасия Бурчуладзе, Эльчин Вахидов, Владимир Ворожко и Александр Жеребцов Фото:

Роскосмос завершил отбор космонавтов, объявив результаты четвертого набора. Четыре участника — Анастасия Бурчуладзе, Эльчин Вахидов, Владимир Ворожко и Александр Жеребцов — рекомендованы кандидатами в космонавты-испытатели и начнут двухлетнюю подготовку к космическим полетам. Об этом рассказали в пресс-службе госкорпорации.

«В ближайшее время Анастасия Бурчуладзе, Эльчин Вахидов, Владимир Ворожко и Александр Жеребцов приступят к двухлетней общекосмической подготовке», — сообщает пресс-служба Роскосмоса. Там добавили, что после завершения обучения и прохождения государственного экзамена кандидатам будет присвоено звание «космонавт-испытатель».

Отбор новых космонавтов в Роскосмосе проходил с 10 июля по 20 декабря 2023 года. Было рассмотрено 296 заявлений со всей необходимой документацией, среди которых 80 заявлений были представлены женщинами.

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Роскосмос завершил отбор космонавтов, объявив результаты четвертого набора. Четыре участника — Анастасия Бурчуладзе, Эльчин Вахидов, Владимир Ворожко и Александр Жеребцов — рекомендованы кандидатами в космонавты-испытатели и начнут двухлетнюю подготовку к космическим полетам. Об этом рассказали в пресс-службе госкорпорации. «В ближайшее время Анастасия Бурчуладзе, Эльчин Вахидов, Владимир Ворожко и Александр Жеребцов приступят к двухлетней общекосмической подготовке», — сообщает пресс-служба Роскосмоса. Там добавили, что после завершения обучения и прохождения государственного экзамена кандидатам будет присвоено звание «космонавт-испытатель». Отбор новых космонавтов в Роскосмосе проходил с 10 июля по 20 декабря 2023 года. Было рассмотрено 296 заявлений со всей необходимой документацией, среди которых 80 заявлений были представлены женщинами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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