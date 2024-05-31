Топ первых бесплатных фестивалей лета в Екатеринбурге и пригороде

Особо заманчиво в выходные будет пахнуть в Историческом сквере — из-за фестиваля барбекю Фото: Анна Майорова © URA.RU

Первые дни лета порадуют екатеринбуржцев не только отличной погодой, но и обширной развлекательной программой. На выбор деятельность любого вида — гастрономическая, интеллектуальная и образовательная. URA.RU выбрало топ бесплатных событий, который пройдут в Екатеринбурге и пригороде 1 и 2 июня.

Фестиваль барбекю

Уже в 13-й раз Исторический сквер превратится на пару дней в огромную шашлычную. Здесь 1 и 2 июня соберутся профессионалы и любители угольно-мясных дел, чтобы сразиться за звание лучшего повара. Также организаторы ждут всех любителей шашлыка, люля-кебаба и бургеров — для гостей проведут мастер-классы, презентации проектов и концерт, приготовят мясо и дадут попробовать сыры. Вход бесплатный — с 10:00 до 22:00.

«Лето на заводе»

В ближайшие выходные пройдет полноценный запуск креативного кластера в Сысерти, который впервые за пять лет остался без президентского гранта. Но команде это не помешало подготовить насыщенную программу — ожидается игра от уральского бренда Avgust, лекция от идейного вдохновителя «Лета на заводе» Яна Кожана о путешествиях по России, экскурсии, спектакли, мастер-классы и концерты. Большая часть мероприятий бесплатна, гостей ждут с 13:00.

Фестиваль развлечений «АРТ-Пикник»

В парке Маяковского 1 июня горожан погрузят в мир театрального искусства. С 12:00 до 19:00 в «Sound парке» будут показывать мини-спектакли, фрагменты из постановок, проводить викторины, а особо любознательных ждут на мастер-классе по актерскому мастерству. Чуть позже на главную сцену парка выйдут оркестры из Екатеринбурга и Кургана. Вход также бесплатный.

Фестиваль в «Белой лошади»

Нескучный цирк с клоунами и эквилибристами, научное шоу, концерт, розыгрыши подарков, мастер-классы — все это ждет свердловчан 2 июня на семейном празднике в загородном клубе «Белая лошадь». Ярким финалом станет фестиваль красок холи и пенная дискотека. Всех желающих ждут с 12:00, вход свободный.