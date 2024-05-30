В районе ХМАО перенесли отключение отопления из-за холодов

Коммунальщики Нижневартовского района ХМАО перенесли отключение отопления из-за низкой температуры воздуха. Завершить отопительный сезон коммунальщики планировали в последний день мая, но погода внесла свои коррективы.
«По планам отопительный период должен был завершиться 31 мая, а с 1 июня коммунальные службы планировали приступить к ремонтным работам и подготовке к следующему сезону. Но на данный момент отключить отопление не позволяют погодные условия — низкая температура воздуха на улице», — сообщили агентству в пресс-службе Нижневартовского района.
Отопление отключат, когда температура воздуха поднимется до отметки в восемь градусов тепла. Для завершения отопительного сезона теплая погода должна продержаться пять дней.
Ранее URA.RU писало, что до начала лета во всех муниципалитетах ХМАО отключат отопление. По данным последних лет, отопительный сезон в предыдущие годы завершали во второй половине мая.
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