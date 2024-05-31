В Первоуральске (Свердловская область) сотрудники ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем мотоцикла, в коляске которого сидел пассажир. Ранее мужчина уже был лишен прав управления транспортом за пьяную езду, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД Свердловской области.
«Мотопатруль заметил мотоциклиста, передвигающегося по улицам города с пассажиром, — оба были без мотошлемов. Полицейские потребовали мужчину остановиться, но он проигнорировал законное требование и продолжил движение, увеличивая скорость. Мотоинспекторы начали преследование нарушителя… Спустя непродолжительное время байкер остановил транспортное средство», — говорится в группе «Патрульный участок» «ВКонтакте», которую ведет ведомство.
Результат освидетельствования показал, что мужчина был пьян. Ранее 24-летний местный житель неоднократно был лишен прав за пьяное вождение, срок последнего лишения еще не истек. За повторное нарушение на мужчину возбуждено уголовное дело по статье 264.2 УК РФ, помимо этого, он привлечен к административной ответственности по двум статьям КоАП РФ за отсутствие мотошлема.
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