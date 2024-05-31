В Челябинской области 30 мая пропал 13-летний Константин В. В последний раз мальчика видели в микрорайоне «Славино» и с тех пор его местонахождение неизвестно, сообщают волонтеры поискового отряда.
«Пропал 13-летний Константин В. 30 мая был замечен по адресу: Челябинская область, Сосновский район, деревня Казанцево, улица Строителей, 5 и с тех пор его местонахождение неизвестно», — говорится в группе «„Легион — СПАС“ — поиск пропавших детей Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте».
Рост мальчика примерно 170 сантиметров, телосложение худощавое, глаза серо-зеленые, волосы короткие светло-русые. Он был одет в сине-зеленую спортивную толстовку с капюшоном, серую футболку с принтом «волк», черную кепку Adidas, спортивное трико и черные кроссовки.
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