31 мая 2024

В Челябинской области два дня назад пропал подросток. Фото

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Свердловская область, Ирбит. Церемония награждения победителей «Опорный край» в ДК им. В.К. Костевича., подростки, самокат, подростки на мотоциклах
Мальчик пропал еще 30 мая (фото из архива) Фото:

В Челябинской области 30 мая пропал 13-летний Константин В. В последний раз мальчика видели в микрорайоне «Славино» и с тех пор его местонахождение неизвестно, сообщают волонтеры поискового отряда.

«Пропал 13-летний Константин В. 30 мая был замечен по адресу: Челябинская область, Сосновский район, деревня Казанцево, улица Строителей, 5 и с тех пор его местонахождение неизвестно», — говорится в группе «„Легион — СПАС“ — поиск пропавших детей Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте».

Рост мальчика примерно 170 сантиметров, телосложение худощавое, глаза серо-зеленые, волосы короткие светло-русые. Он был одет в сине-зеленую спортивную толстовку с капюшоном, серую футболку с принтом «волк», черную кепку Adidas, спортивное трико и черные кроссовки.

В последний раз ребенка видела в микрорайоне «Славино»
В последний раз ребенка видела в микрорайоне «Славино»

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В Челябинской области 30 мая пропал 13-летний Константин В. В последний раз мальчика видели в микрорайоне «Славино» и с тех пор его местонахождение неизвестно, сообщают волонтеры поискового отряда. «Пропал 13-летний Константин В. 30 мая был замечен по адресу: Челябинская область, Сосновский район, деревня Казанцево, улица Строителей, 5 и с тех пор его местонахождение неизвестно», — говорится в группе «„Легион — СПАС“ — поиск пропавших детей Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте». Рост мальчика примерно 170 сантиметров, телосложение худощавое, глаза серо-зеленые, волосы короткие светло-русые. Он был одет в сине-зеленую спортивную толстовку с капюшоном, серую футболку с принтом «волк», черную кепку Adidas, спортивное трико и черные кроссовки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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