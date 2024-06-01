01 июня 2024
31 мая 2024

Жена губернатора Текслера приглашает спортсменов со всей России в село Париж. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Парижский полумарафон. Челябинск
Ирина Текслер радуется возрождению спорта Фото:

Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер призвала всех любителей спорта участвовать в летних забегах «Парижского полумарафона», который ежегодно проходит в селе Париж Нагайбакского района. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Спорт настолько популярен, что для участия в „Парижском полумарафоне“ собралось около пяти тысяч гостей. Больше двух тысяч человек участвуют в забегах на разных дистанциях. В следующем году не пропускайте, приезжайте в наш уральский Париж», — заявила супруга губернатора.

Текслер сообщила, что уральский Париж стал центром культурных и спортивных событий. Она отметила, что солнечная погода добавила настроения всем участникам.

В Нагайбакском районе Челябинской области 2 июня стартовал «VIII Парижский полумарафон». Мероприятие проходит под патронажем губернатора Алексея Текслера. Для участия в забегах приехали спортсмены из 36 регионов РФ. Самой сложной дистанцией «Парижского полумарафона» считается трейловый забег по пересеченной местности длиною в 21 километр.

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Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер призвала всех любителей спорта участвовать в летних забегах «Парижского полумарафона», который ежегодно проходит в селе Париж Нагайбакского района. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Спорт настолько популярен, что для участия в „Парижском полумарафоне“ собралось около пяти тысяч гостей. Больше двух тысяч человек участвуют в забегах на разных дистанциях. В следующем году не пропускайте, приезжайте в наш уральский Париж», — заявила супруга губернатора. Текслер сообщила, что уральский Париж стал центром культурных и спортивных событий. Она отметила, что солнечная погода добавила настроения всем участникам. В Нагайбакском районе Челябинской области 2 июня стартовал «VIII Парижский полумарафон». Мероприятие проходит под патронажем губернатора Алексея Текслера. Для участия в забегах приехали спортсмены из 36 регионов РФ. Самой сложной дистанцией «Парижского полумарафона» считается трейловый забег по пересеченной местности длиною в 21 километр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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