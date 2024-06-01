Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер призвала всех любителей спорта участвовать в летних забегах «Парижского полумарафона», который ежегодно проходит в селе Париж Нагайбакского района. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Спорт настолько популярен, что для участия в „Парижском полумарафоне“ собралось около пяти тысяч гостей. Больше двух тысяч человек участвуют в забегах на разных дистанциях. В следующем году не пропускайте, приезжайте в наш уральский Париж», — заявила супруга губернатора.
Текслер сообщила, что уральский Париж стал центром культурных и спортивных событий. Она отметила, что солнечная погода добавила настроения всем участникам.
В Нагайбакском районе Челябинской области 2 июня стартовал «VIII Парижский полумарафон». Мероприятие проходит под патронажем губернатора Алексея Текслера. Для участия в забегах приехали спортсмены из 36 регионов РФ. Самой сложной дистанцией «Парижского полумарафона» считается трейловый забег по пересеченной местности длиною в 21 километр.
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