Жена губернатора Текслера приглашает спортсменов со всей России в село Париж. Видео

02 июня 2024 в 14:21 Размер текста - 17 +

Ирина Текслер радуется возрождению спорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер призвала всех любителей спорта участвовать в летних забегах «Парижского полумарафона», который ежегодно проходит в селе Париж Нагайбакского района. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Спорт настолько популярен, что для участия в „Парижском полумарафоне“ собралось около пяти тысяч гостей. Больше двух тысяч человек участвуют в забегах на разных дистанциях. В следующем году не пропускайте, приезжайте в наш уральский Париж», — заявила супруга губернатора. Текслер сообщила, что уральский Париж стал центром культурных и спортивных событий. Она отметила, что солнечная погода добавила настроения всем участникам. В Нагайбакском районе Челябинской области 2 июня стартовал «VIII Парижский полумарафон». Мероприятие проходит под патронажем губернатора Алексея Текслера. Для участия в забегах приехали спортсмены из 36 регионов РФ. Самой сложной дистанцией «Парижского полумарафона» считается трейловый забег по пересеченной местности длиною в 21 километр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер призвала всех любителей спорта участвовать в летних забегах «Парижского полумарафона», который ежегодно проходит в селе Париж Нагайбакского района. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Спорт настолько популярен, что для участия в „Парижском полумарафоне“ собралось около пяти тысяч гостей. Больше двух тысяч человек участвуют в забегах на разных дистанциях. В следующем году не пропускайте, приезжайте в наш уральский Париж», — заявила супруга губернатора. Текслер сообщила, что уральский Париж стал центром культурных и спортивных событий. Она отметила, что солнечная погода добавила настроения всем участникам. В Нагайбакском районе Челябинской области 2 июня стартовал «VIII Парижский полумарафон». Мероприятие проходит под патронажем губернатора Алексея Текслера. Для участия в забегах приехали спортсмены из 36 регионов РФ. Самой сложной дистанцией «Парижского полумарафона» считается трейловый забег по пересеченной местности длиною в 21 километр.