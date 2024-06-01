В Нагайбакском районе Челябинской области 2 июня стартовал «VIII Парижский полумарафон». В мероприятии, которое стало спортивным брендом региона, принимают участие около пяти тысяч человек. Оно проходит под патронажем губернатора Алексея Текслера, который сейчас находится в селе Париж, передает корреспондент URA.RU.
«Участникам соревнований, в зависимости от спортивной подготовки, предлагается восемь различных дистанций. Маршруты забегов пролегает по улицам Парижа и государственному заказнику. В полумарафоне принимают участие не только бегуны, но и любители скандинавской ходьбы, велосипедисты и дети», — отмечают организаторы.
Губернатор Текслер торжественно вручил школьникам паспорта, пообщался с гостями, ветеранами и творческими коллективами села Париж. В 2023 году Текслер пробежал «Парижский полумарафон» в футболке под номером «74».
Перед стартом гостей и участников развлекают различные площадки: выставки, лавки с сувенирами и выступления творческих коллективов. География участников обширна — в челябинский Париж съехались спортсмены из 36 регионов РФ. Самой сложной дистанцией «Парижского полумарафона» считается трейловый забег по пересеченной местности длиною в 21 километр. Максимальное время прохождения этой дистанции — четыре часа.
Участники велозаезда по трассе Париж-Джабык уже прошли свою дистанцию. Победитель заезда из Магнитогорска Андрей Селютин посетовал, что дистанция в 10 километров показалась ему очень короткой и он бы хотел проехать на велосипеде 40 километров. При этом все участники соревнований отмечают высокую организацию праздника и его дружную и спортивную атмосферу.
Парижский марафон предварил 1 июня показ мод. В нем представлены 14 авторских коллекций челябинских и российских дизайнеров. Мероприятие проходит под открытым небом и сопровождается музыкой местных диджеев.
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