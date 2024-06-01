Пермский депутат Кожанов стал кандидатом геолого-минералогических наук

02 июня 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Дмитрий Кожанов защитил диссертацию в МГУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутат пермского заксобрания Дмитрий Кожанов стал кандидатом геолого-минералогических наук. Об этом он рассказал в своих соцсетях. Депутат защитил диссертацию на геологическом факультете МГУ. «На мою защиту собралось более полусотни слушателей, а для всех желающих не хватило стульев. Все 17 членов диссертационной комиссии единогласно проголосовали за присуждение мне степени кандидата геолого-минералогических наук», — рассказал Кожанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам депутата, комиссия хвалила его работу и заявила, что на факультете давно не было «таких блестящих докладов и таких сильных диссертаций». Дмитрий Кожанов отметил, что защита диссертации — это этап. «Все планы всегда упирались во фразу: „Надо сначала защититься“. Жизнь делилась на суровые будни до защиты и светлое будущее после нее, и сегодня оно наконец-то наступило», — добавил он. Сообщалось, что Дмитрий Кожанов объединился с главой Александровска Ольгой Лавровой, чтобы решить проблемы жителей территории. Уточнялось, что в старых домах города с 2020 года перекрыт газ. Чтобы его подать, нужно отремонтировать дымоходы в квартирах. Для проведения таких работ Лаврова предложила использовать средства капремонта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат пермского заксобрания Дмитрий Кожанов стал кандидатом геолого-минералогических наук. Об этом он рассказал в своих соцсетях. Депутат защитил диссертацию на геологическом факультете МГУ. «На мою защиту собралось более полусотни слушателей, а для всех желающих не хватило стульев. Все 17 членов диссертационной комиссии единогласно проголосовали за присуждение мне степени кандидата геолого-минералогических наук», — рассказал Кожанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам депутата, комиссия хвалила его работу и заявила, что на факультете давно не было «таких блестящих докладов и таких сильных диссертаций». Дмитрий Кожанов отметил, что защита диссертации — это этап. «Все планы всегда упирались во фразу: „Надо сначала защититься“. Жизнь делилась на суровые будни до защиты и светлое будущее после нее, и сегодня оно наконец-то наступило», — добавил он. Сообщалось, что Дмитрий Кожанов объединился с главой Александровска Ольгой Лавровой, чтобы решить проблемы жителей территории. Уточнялось, что в старых домах города с 2020 года перекрыт газ. Чтобы его подать, нужно отремонтировать дымоходы в квартирах. Для проведения таких работ Лаврова предложила использовать средства капремонта.