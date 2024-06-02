Экс-директор компании миллиардера Ричарда Брэнсона стала президентом Исландии

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Студентка Екатерина Молоканова на избирательном участке № 1417 (Выборы 2024). Екатеринбург, избирательная урна, голосование, бюллетень
За Томасдоттир проголосовали 34,3% граждан Исландии Фото:

Предприниматель Халла Томасдоттир одержала победу на голосовании на выборах президента Исландии. Ранее женщина шесть лет работала гендиректором компании B Team, основанной английским миллиардером Ричардом Брэнсоном.

«Халла Томасдоттир станет следующим президентом Исландии», — передает телерадиокомпания RUV. Предприятие основывается на последние результаты подсчета голосов на президентской гонке. Уточняется, женщина набрала 34,3%.

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Предприниматель Халла Томасдоттир одержала победу на голосовании на выборах президента Исландии. Ранее женщина шесть лет работала гендиректором компании B Team, основанной английским миллиардером Ричардом Брэнсоном. «Халла Томасдоттир станет следующим президентом Исландии», — передает телерадиокомпания RUV. Предприятие основывается на последние результаты подсчета голосов на президентской гонке. Уточняется, женщина набрала 34,3%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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