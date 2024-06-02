Экс-директор компании миллиардера Ричарда Брэнсона стала президентом Исландии

02 июня 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

За Томасдоттир проголосовали 34,3% граждан Исландии Фото: Илья Московец © URA.RU Предприниматель Халла Томасдоттир одержала победу на голосовании на выборах президента Исландии. Ранее женщина шесть лет работала гендиректором компании B Team, основанной английским миллиардером Ричардом Брэнсоном. «Халла Томасдоттир станет следующим президентом Исландии», — передает телерадиокомпания RUV. Предприятие основывается на последние результаты подсчета голосов на президентской гонке. Уточняется, женщина набрала 34,3%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предприниматель Халла Томасдоттир одержала победу на голосовании на выборах президента Исландии. Ранее женщина шесть лет работала гендиректором компании B Team, основанной английским миллиардером Ричардом Брэнсоном. «Халла Томасдоттир станет следующим президентом Исландии», — передает телерадиокомпания RUV. Предприятие основывается на последние результаты подсчета голосов на президентской гонке. Уточняется, женщина набрала 34,3%.