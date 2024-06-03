Челябинский депутат Госдумы Лантратова хочет платить аспирантам по 60 тысяч

03 июня 2024 в 06:04 Размер текста - 17 +

Стипендия поможет аспирантам больше времени уделять научной работе, говорит Лантратова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Государственной думы от Челябинской области, первый замглавы комитета по просвещению Яна Лантратова предлагает выплачивать аспирантам, которые проводят исследования в приоритетных для РФ направления, стипендию в 60 тысяч рублей. С таким предложением Лантратова обратилась к министру образования РФ Валерию Фалькову, пишет ТАСС. «Лантратова обратилась к Фалькову с предложением выплачивать аспирантам с хорошей успеваемостью, которые ведут исследования в приоритетных для РФ направлениях, стипендию на уровне 60 тыс. рублей», — пишет издание со ссылкой на копию обращения. Лантратова предлагает учредить государственный фонд и из него выплачивать стипендии за исследования в области промышленности, электроники, медицины. Также предлагает установить обязательным условием выплаты — успешную защиту кандидатской диссертации. Или все выплаты аспиранту придется вернуть. Мера поможет поддержать ученых и даст им возможность посвятить свое время полностью научной работе, говорит депутат. Лантратова ранее перешла на круглосуточный режим работы в дни проведения Единого госэкзамена. В таком режиме она намерена отрабатывать обращения учеников и родителей, связанные с нарушениями при проведении экзамена. Как написала Лантратова в своем telegram-канале, родители и дети могут обратиться в ее приемную в случае нарушения их прав. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Государственной думы от Челябинской области, первый замглавы комитета по просвещению Яна Лантратова предлагает выплачивать аспирантам, которые проводят исследования в приоритетных для РФ направления, стипендию в 60 тысяч рублей. С таким предложением Лантратова обратилась к министру образования РФ Валерию Фалькову, пишет ТАСС. «Лантратова обратилась к Фалькову с предложением выплачивать аспирантам с хорошей успеваемостью, которые ведут исследования в приоритетных для РФ направлениях, стипендию на уровне 60 тыс. рублей», — пишет издание со ссылкой на копию обращения. Лантратова предлагает учредить государственный фонд и из него выплачивать стипендии за исследования в области промышленности, электроники, медицины. Также предлагает установить обязательным условием выплаты — успешную защиту кандидатской диссертации. Или все выплаты аспиранту придется вернуть. Мера поможет поддержать ученых и даст им возможность посвятить свое время полностью научной работе, говорит депутат. Лантратова ранее перешла на круглосуточный режим работы в дни проведения Единого госэкзамена. В таком режиме она намерена отрабатывать обращения учеников и родителей, связанные с нарушениями при проведении экзамена. Как написала Лантратова в своем telegram-канале, родители и дети могут обратиться в ее приемную в случае нарушения их прав.