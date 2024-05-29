Челябинский депутат Госдумы перешел на круглосуточный режим работы в дни ЕГЭ

Депутата Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова перешла на круглосуточный режим работы в дни проведения Единого госэкзамена (ЕГЭ). Как она написала в социальных сетях, в таком режиме она будет обрабатывать обращения учеников и родителей, связанные с нарушением при проведении экзаменов.
«До конца проведения экзаменов я в круглосуточном режиме оперативно буду обрабатывать все ваши обращения по поводу нарушений при проведении ЕГЭ», — написала Лантратова в своем telegram-канале. В случае нарушений родители и школьники могут обратиться в ее приемную.
По словам Лантратовой, несмотря на то что ЕГЭ проводится не первый год, отмечается масса случаев нарушения процедуры проведения. И на все она обязана отреагировать.
«Наша задача помогать, а не мешать ученикам. Поэтому основным приоритетом своей работы на период проведения ЕГЭ считаю контроль проведения экзамена, связь с родителями и учениками, помощь в преодолении сложных ситуаций», — отметила парламентарий.
Ранее в Госдуме очень резко восприняли новости о том, что в Воронеже при проходе через рамку металлоискателя школьницу заставили раздеться на глазах других учеников для проверки. Председатель парламента Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по просвещению мониторить организацию ЕГЭ урегулировать.
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