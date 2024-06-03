В детские лагеря Свердловской области приедут участники СВО

Участников спецоперации будут привлекать к разговорам о патриотизме в детских садах Свердловской области. Об этом рассказал замминистра образования и молодежной политики региона Евгений Бирюк.
«Безусловно, будет уделяться [внимание] в этом году в особом контексте патриотическому воспитанию детей. Будем привлекать также для посещений и разговоров с детьми ветеранов специальной военной операции, представителей ветеранских организаций», — сказал Бирюк в ходе пресс-конференции ТАСС, посвященной старту детской летней оздоровительной кампании.
По его словам, предусмотрены также традиционные экскурсионные программы для духовно-нравственного воспитания детей. «Это очень важно», — отметил Бирюк.
Детские лагеря на Среднем Урале примут 476 детей из ДНР и Белгородской области. Всего в загородные оздоровительные лагеря поедут 79 тысяч детей. Самым массовым направлением являются лагеря дневного пребывания — туда отправятся 130 тысяч детей.
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