Сотни детей из обстреливаемых регионов приедут в Свердловскую область

03 июня 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

В УрФО расположено наибольшее количество загородных оздоровительных организаций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Детские лагеря Свердловской области примут 476 детей из ДНР и Белгородской области, которые подвергаются обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом на пресс-конференции ТАСС, посвященной старту детской летней оздоровительной кампании, рассказал Евгений Бирюк, заместитель министра образования и молодежной политики. «В этом году, в период летних каникул мы планируем принять 176 детей из ДНР и 300 детей из Белгородской области. Также „охватим здоровьем“ 464 тысячи детей, 80% из них — школьного возраста, в загородные оздоровительные лагеря поедут 79 тысяч детей», — заявил Евгений Бирюк. Также он отметил, что самым массовым направлением являются лагеря дневного пребывания — туда отправятся 130 тысяч детей. Нынешний летний заезд примечателен тем, что в лагерях сняли ковидные ограничения, ПЦР-тесты не проводятся и родители смогут свободно посещать детей. Особое внимание в этом году уделяется патриотическому воспитанию, для разговоров о важном привлекут ветеранов СВО и представителей ветеранских организаций. «На наш взгляд эту [патриотическую] повестку важно поддерживать в рамках воспитания молодежи. Мы предусмотрели экскурсионные программы, выстраивающие направленности вокруг духовного воспитания детей», — пояснил Бирюк. Там же рассказали о ценах на путевки в детские лагеря, они варьируется от 15000 до 65000 рублей. Часть стоимости родителям компенсируют из регионального бюджета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Детские лагеря Свердловской области примут 476 детей из ДНР и Белгородской области, которые подвергаются обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом на пресс-конференции ТАСС, посвященной старту детской летней оздоровительной кампании, рассказал Евгений Бирюк, заместитель министра образования и молодежной политики. «В этом году, в период летних каникул мы планируем принять 176 детей из ДНР и 300 детей из Белгородской области. Также „охватим здоровьем“ 464 тысячи детей, 80% из них — школьного возраста, в загородные оздоровительные лагеря поедут 79 тысяч детей», — заявил Евгений Бирюк. Также он отметил, что самым массовым направлением являются лагеря дневного пребывания — туда отправятся 130 тысяч детей. Нынешний летний заезд примечателен тем, что в лагерях сняли ковидные ограничения, ПЦР-тесты не проводятся и родители смогут свободно посещать детей. Особое внимание в этом году уделяется патриотическому воспитанию, для разговоров о важном привлекут ветеранов СВО и представителей ветеранских организаций. «На наш взгляд эту [патриотическую] повестку важно поддерживать в рамках воспитания молодежи. Мы предусмотрели экскурсионные программы, выстраивающие направленности вокруг духовного воспитания детей», — пояснил Бирюк. Там же рассказали о ценах на путевки в детские лагеря, они варьируется от 15000 до 65000 рублей. Часть стоимости родителям компенсируют из регионального бюджета.