Хоккеист Радулов может из «Ак Барса» перейти в челябинский «Трактор»

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Александр Радулов - двукратный чемпион мира
Александр Радулов - двукратный чемпион мира Фото:

Капитан казанского «Ак Барса» Александр Радулов может перейти в челябинский хоккейный клуб «Трактор». Об этом со ссылкой на агента Радулова 4 июня сообщила хоккейный эксперт Олеся Усова.

«Я бы не сказал, что переговоры с „Трактором“ ведутся. Есть интерес, как и со стороны других клубов. Поэтому не могу сказать, что мы приступили к переговорам. Но все возможно. Александр был в отпуске, и в ближайшее время мы встретимся и поговорим. Возможно, что клубом, в котором Радулов захочет продолжить карьеру, будет „Трактор“, — цитирует Усова агента Радулова Александра Черных.

Сообщение о том, что капитан «Ак Барса» Радулов покидает команду, появилось на сайте казанского хоккейного клуба 4 июня. 37-летний Радулов — уроженец Нижнего Тагила. Двукратный чемпион мира (2008, 2009 годов) и обладатель Кубка Гагарина 2011 года в составе уфимского «Салавата Юлаева».

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Капитан казанского «Ак Барса» Александр Радулов может перейти в челябинский хоккейный клуб «Трактор». Об этом со ссылкой на агента Радулова 4 июня сообщила хоккейный эксперт Олеся Усова. «Я бы не сказал, что переговоры с „Трактором“ ведутся. Есть интерес, как и со стороны других клубов. Поэтому не могу сказать, что мы приступили к переговорам. Но все возможно. Александр был в отпуске, и в ближайшее время мы встретимся и поговорим. Возможно, что клубом, в котором Радулов захочет продолжить карьеру, будет „Трактор“, — цитирует Усова агента Радулова Александра Черных. Сообщение о том, что капитан «Ак Барса» Радулов покидает команду, появилось на сайте казанского хоккейного клуба 4 июня. 37-летний Радулов — уроженец Нижнего Тагила. Двукратный чемпион мира (2008, 2009 годов) и обладатель Кубка Гагарина 2011 года в составе уфимского «Салавата Юлаева».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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