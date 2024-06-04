Хоккеист Радулов может из «Ак Барса» перейти в челябинский «Трактор»

Капитан казанского «Ак Барса» Александр Радулов может перейти в челябинский хоккейный клуб «Трактор». Об этом со ссылкой на агента Радулова 4 июня сообщила хоккейный эксперт Олеся Усова.
«Я бы не сказал, что переговоры с „Трактором“ ведутся. Есть интерес, как и со стороны других клубов. Поэтому не могу сказать, что мы приступили к переговорам. Но все возможно. Александр был в отпуске, и в ближайшее время мы встретимся и поговорим. Возможно, что клубом, в котором Радулов захочет продолжить карьеру, будет „Трактор“, — цитирует Усова агента Радулова Александра Черных.
Сообщение о том, что капитан «Ак Барса» Радулов покидает команду, появилось на сайте казанского хоккейного клуба 4 июня. 37-летний Радулов — уроженец Нижнего Тагила. Двукратный чемпион мира (2008, 2009 годов) и обладатель Кубка Гагарина 2011 года в составе уфимского «Салавата Юлаева».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!