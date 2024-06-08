08 июня 2024

В Крыму национализируют активы победительницы «Евровидения-2016»

© Служба новостей «URA.RU»
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В Крыму под национализацию попали объекты 110 украинских физических и юридических лиц, заявил Владимир Константинов
В Крыму под национализацию попали объекты 110 украинских физических и юридических лиц, заявил Владимир Константинов Фото:

В Крыму продолжается процесс национализации активов, связанных с Украиной. Глава крымского парламента Владимир Константинов объявил, что в новый пакет национализируемого имущества входят активы 110 украинских физических и юридических лиц, спонсирующих ВСУ. Среди них — имущество певицы Джамалы, победительницы «Евровидения-2016» от Украины.

«Среди людей, имущество которых попадает под национализацию, упоминается и Сусана Алимовна Джамаладинова, известная как певица Джамала», — написал Константинов в своем telegram-канале. Он добавил, что в отношении певицы возбуждено уголовное дело, а сама она объявлена в розыск за распространение ложной информации о российских вооруженных силах.

В новый пакет национализируемого имущества также вошли объекты 110 украинских физических и юридических лиц. Все они обвиняются в «поддержке киевского режима и спонсировании ВСУ», заключил Константинов.

Джамала в 2016 году подготовила песню «1944» для конкурса «Евровидение». Песня посвящена депортации крымских татар в 1944 году. Певица признавала, что в тексте песни присутствует политический контекст. 

В пакет национализации крымских активов украинских олигархов также включена квартира, принадлежащая другу украинского лидера Владимира Зеленского, которая находится в поселке Ливадия в Крыму, передает 360.ru. Кроме того, в октябре 2023 года в Крыму была продана на аукционе квартира Зеленского за 44,3 миллиона рублей, а квартира его жены в Ялте выставлена на аукцион за 24,6 миллиона.

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В Крыму продолжается процесс национализации активов, связанных с Украиной. Глава крымского парламента Владимир Константинов объявил, что в новый пакет национализируемого имущества входят активы 110 украинских физических и юридических лиц, спонсирующих ВСУ. Среди них — имущество певицы Джамалы, победительницы «Евровидения-2016» от Украины. «Среди людей, имущество которых попадает под национализацию, упоминается и Сусана Алимовна Джамаладинова, известная как певица Джамала», — написал Константинов в своем telegram-канале. Он добавил, что в отношении певицы возбуждено уголовное дело, а сама она объявлена в розыск за распространение ложной информации о российских вооруженных силах. В новый пакет национализируемого имущества также вошли объекты 110 украинских физических и юридических лиц. Все они обвиняются в «поддержке киевского режима и спонсировании ВСУ», заключил Константинов. Джамала в 2016 году подготовила песню «1944» для конкурса «Евровидение». Песня посвящена депортации крымских татар в 1944 году. Певица признавала, что в тексте песни присутствует политический контекст.  В пакет национализации крымских активов украинских олигархов также включена квартира, принадлежащая другу украинского лидера Владимира Зеленского, которая находится в поселке Ливадия в Крыму, передает 360.ru. Кроме того, в октябре 2023 года в Крыму была продана на аукционе квартира Зеленского за 44,3 миллиона рублей, а квартира его жены в Ялте выставлена на аукцион за 24,6 миллиона.
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