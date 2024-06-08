В Крыму национализируют активы победительницы «Евровидения-2016»

В Крыму продолжается процесс национализации активов, связанных с Украиной. Глава крымского парламента Владимир Константинов объявил, что в новый пакет национализируемого имущества входят активы 110 украинских физических и юридических лиц, спонсирующих ВСУ. Среди них — имущество певицы Джамалы, победительницы «Евровидения-2016» от Украины.
«Среди людей, имущество которых попадает под национализацию, упоминается и Сусана Алимовна Джамаладинова, известная как певица Джамала», — написал Константинов в своем telegram-канале. Он добавил, что в отношении певицы возбуждено уголовное дело, а сама она объявлена в розыск за распространение ложной информации о российских вооруженных силах.
В новый пакет национализируемого имущества также вошли объекты 110 украинских физических и юридических лиц. Все они обвиняются в «поддержке киевского режима и спонсировании ВСУ», заключил Константинов.
Джамала в 2016 году подготовила песню «1944» для конкурса «Евровидение». Песня посвящена депортации крымских татар в 1944 году. Певица признавала, что в тексте песни присутствует политический контекст.
В пакет национализации крымских активов украинских олигархов также включена квартира, принадлежащая другу украинского лидера Владимира Зеленского, которая находится в поселке Ливадия в Крыму, передает 360.ru. Кроме того, в октябре 2023 года в Крыму была продана на аукционе квартира Зеленского за 44,3 миллиона рублей, а квартира его жены в Ялте выставлена на аукцион за 24,6 миллиона.
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