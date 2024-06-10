Происшествия Аэропорт Казани закрыли в целях безопасности 10 июня 2024 в 10:50 Размер текста - 17 + Ограничение на отправку и прием рейсов — временные (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Аэропорт Казани временно закрыли для приема и отправки авиарейсов в целях безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 10 июня на работу аэропорта Казани введены временные ограничения. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 08:02 МСК», — говорится в официальном telegram -канале представителя ведомства. В сообщении отмечается, что службы аэропорта принимают все меры для обеспечения безопасности полетов. Пресс-секретарь подчеркнул, что безопасность — главный приоритет аэропорта. Обновлено: В 11.00 по мск временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты. Об этом сообщила Росавиация. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Аэропорт Казани временно закрыли для приема и отправки авиарейсов в целях безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 10 июня на работу аэропорта Казани введены временные ограничения. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 08:02 МСК», — говорится в официальном telegram-канале представителя ведомства. В сообщении отмечается, что службы аэропорта принимают все меры для обеспечения безопасности полетов. Пресс-секретарь подчеркнул, что безопасность — главный приоритет аэропорта. Обновлено: В 11.00 по мск временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты. Об этом сообщила Росавиация. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям