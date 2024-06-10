Аэропорт Казани закрыли в целях безопасности

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Аэропорт Кольцово после происшествия с посадкой самолета АН-12. Екатеринбург, взлетная полоса, тягач, аэродром, транспортировка, впп, буксир, взлетно-посадочная полоса, взлетное поле, ан-12, буксировка
Ограничение на отправку и прием рейсов — временные (архивное фото) Фото:

Аэропорт Казани временно закрыли для приема и отправки авиарейсов в целях безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 10 июня на работу аэропорта Казани введены временные ограничения. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 08:02 МСК», — говорится в официальном telegram-канале представителя ведомства.

В сообщении отмечается, что службы аэропорта принимают все меры для обеспечения безопасности полетов. Пресс-секретарь подчеркнул, что безопасность — главный приоритет аэропорта.

Обновлено:

В 11.00 по мск временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты. Об этом сообщила Росавиация.

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Аэропорт Казани временно закрыли для приема и отправки авиарейсов в целях безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 10 июня на работу аэропорта Казани введены временные ограничения. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 08:02 МСК», — говорится в официальном telegram-канале представителя ведомства. В сообщении отмечается, что службы аэропорта принимают все меры для обеспечения безопасности полетов. Пресс-секретарь подчеркнул, что безопасность — главный приоритет аэропорта. Обновлено: В 11.00 по мск временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты. Об этом сообщила Росавиация.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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