Аэропорт Казани закрыли в целях безопасности

Аэропорт Казани временно закрыли для приема и отправки авиарейсов в целях безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 10 июня на работу аэропорта Казани введены временные ограничения. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 08:02 МСК», — говорится в официальном
В сообщении отмечается, что службы аэропорта принимают все меры для обеспечения безопасности полетов. Пресс-секретарь подчеркнул, что безопасность — главный приоритет аэропорта.
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В 11.00 по мск временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты. Об этом сообщила Росавиация.
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